Nico Hülkenberg zum McLaren-Crash: «Für die Tonne»
Kurz nach dem Start zum USA-Sprint
Es ist leicht, nach einer Startkollision mit dem Finger zu zeigen, und McLaren-CEO Zak Brown hat nicht lange gebraucht, um einen Übeltäter ausfindig zu machen – für den Amerikaner steht fest, dass Hülki («mit der Fahrweise eines Amateurs») dafür verantwortlich sind, dass seine Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri kurz nach dem Start zum Sprint auf dem Circuit of the Americas ausgeschieden sind.
Allerdings: Die Rennkommissare Felix Holter aus Deutschland, Matthew Selley aus Australien, Enrique Bernoldi aus Brasilien sowie Steve Pence aus den USA sehen das ein wenig anders. Sie haben alle Blickwinkel und alle Bordaufnahmen zur Verfügung und haben gegen Hülkenberg nicht einmal eine Untersuchung begonnen, geschweige denn eine Strafe verhängt.
Auch der langjährige Formel-1-Pilot Martin Brundle stellt fest: «Das war sehr bedauerlich für die McLaren-Fahrer, aber ja auch für Nico Hülkenberg nach seinem tollen vierten Platz in der Sprint-Quali. Das ist eine Kettenreaktion, wie sie kurz nach dem Start immer wieder vorkommt.»
Und so sah das im Detail aus: Verstappen war hervorragend weggekommen, dahinter tauchte Norris an die Innenseite von Piastri, rutschte dann aber weiter geradeaus, das nutzte Piastri, um seinerseits an die Innenseite von Lando zu gehen, dabei fuhr der Australier aber eine so enge Linie, dass Hülkenberg neben ihm der Platz ausging. Hülki konnte sich nicht in Luft auflösen, weil links vom Sauber der Aston Martin von Fernando Alonso lag.
Nico selber sagt dazu bei unseren Kollegen von Sky: «Leider war die ganze gute Arbeit von gestern innerhalb von fünf Sekunden für die Tonne. Das war eine ziemlich undankbare Szene irgendwie. Ich war da in der Mitte im Sandwich, Fernando wollte links innen vorbei. Oskar hat von rechts brutal scharf reingestochen, und ich konnte da nicht viel machen.»
Hülkenberg zum weiteren Vorgehen in Texas: «Mund abwischen und dann geht es mit der GP-Quali weiter. Da haben wir eine neue Chance.»
Sprint, Circuit of the Americas
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 37:58,229 min
02. George Russell (GB), Mercedes, +0,395 sec
03. Carlos Sainz (E), Williams, +0,791
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,224
05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,825
06. Alex Albon (T), Williams, +2,576
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2,976
08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +4,147
09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +4,804
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,126
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +5,649
12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +6,228
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,624
14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +8,006
15. Oliver Bearman (GB), Haas, +13,576
Out
Esteban Ocon (F), Haas, Kollision
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision
Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollision
Lando Norris (GB), McLaren, Kollision
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Kollision
WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 336 Punkte
02. Norris 314
03. Verstappen 281
04. Russell 244
05. Leclerc 177
06. Hamilton 130
07. Antonelli 89
08. Albon 73
09. Hadjar 39
10. Sainz 38
11. Hülkenberg 37
12. Alonso 36
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 22
17. Gasly 20
18. Bearman 18
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 333
03. Ferrari 307
04. Red Bull Racing 300
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 68
08. Sauber 55
09. Haas 46
10. Alpine 20
