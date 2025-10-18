Nico Hülkenberg zum McLaren-Crash: «Für die Tonne»

​McLaren-CEO Zak Brown hat Nico Hülkenberg als Amateur bezeichnet, für den Kalifornier ist der Sauber-Fahrer schuld, dass seine Fahrer Piastri und Norris im USA-Sprint ausgefallen sind. Hülki wehrt sich.

Es ist leicht, nach einer Startkollision mit dem Finger zu zeigen, und McLaren-CEO Zak Brown hat nicht lange gebraucht, um einen Übeltäter ausfindig zu machen – für den Amerikaner steht fest, dass Hülki («mit der Fahrweise eines Amateurs») dafür verantwortlich sind, dass seine Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri kurz nach dem Start zum Sprint auf dem Circuit of the Americas ausgeschieden sind.

Allerdings: Die Rennkommissare Felix Holter aus Deutschland, Matthew Selley aus Australien, Enrique Bernoldi aus Brasilien sowie Steve Pence aus den USA sehen das ein wenig anders. Sie haben alle Blickwinkel und alle Bordaufnahmen zur Verfügung und haben gegen Hülkenberg nicht einmal eine Untersuchung begonnen, geschweige denn eine Strafe verhängt.

Auch der langjährige Formel-1-Pilot Martin Brundle stellt fest: «Das war sehr bedauerlich für die McLaren-Fahrer, aber ja auch für Nico Hülkenberg nach seinem tollen vierten Platz in der Sprint-Quali. Das ist eine Kettenreaktion, wie sie kurz nach dem Start immer wieder vorkommt.»

Und so sah das im Detail aus: Verstappen war hervorragend weggekommen, dahinter tauchte Norris an die Innenseite von Piastri, rutschte dann aber weiter geradeaus, das nutzte Piastri, um seinerseits an die Innenseite von Lando zu gehen, dabei fuhr der Australier aber eine so enge Linie, dass Hülkenberg neben ihm der Platz ausging. Hülki konnte sich nicht in Luft auflösen, weil links vom Sauber der Aston Martin von Fernando Alonso lag.



Nico selber sagt dazu bei unseren Kollegen von Sky: «Leider war die ganze gute Arbeit von gestern innerhalb von fünf Sekunden für die Tonne. Das war eine ziemlich undankbare Szene irgendwie. Ich war da in der Mitte im Sandwich, Fernando wollte links innen vorbei. Oskar hat von rechts brutal scharf reingestochen, und ich konnte da nicht viel machen.»



Hülkenberg zum weiteren Vorgehen in Texas: «Mund abwischen und dann geht es mit der GP-Quali weiter. Da haben wir eine neue Chance.»





