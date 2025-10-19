USA-GP-Sieger Max Verstappen: «Ja, WM-Chance ist da!»

​Max Verstappen hat den Traditions-GP der USA gewonnen. Auf dem Circuit of the Americas bei Austin (Texas) zeigt der Niederländer eine makellose Leistung und hält so in der WM die McLaren-Fahrer in Atem.

68. GP-Sieg für Max Verstappen beim Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas ausserhalb von Austin. Dies ist der fünfte Saisonsieg für den Red Bull Racing-Star (nach Suzuka, Imola, Monza und Baku), sein vierter Triumph in Texas (nach 2021, 2022 und 2023) und gleichzeitig sein 122. Podestplatz in der Königsklasse. Damit hat Max Sebastian Vettel eingeholt, vor Verstappen liegen in dieser Wertung nur noch Michael Schumacher (155) und Lewis Hamilton (202).

Für Verstappens Rennstall Red Bull Racing ist dies der 127. GP-Triumph und der fünfte auf dem COTA.

Verstappen hält damit die McLaren-Fahrer weiter in Atem und ist nach dem texanischen WM-Lauf sichtlich happy: «Gut gemacht von allen, grosses Dankeschön. Ein unfassbares Wochenende, wirklich sehr, sehr gut.»

Max hat nun drei der vergangenen vier Grands Prix gewonnen, dazu ist er in Zandvoort und Singapur Zweiter geworden, er hat von den 133 möglichen Punkten der vergangenen fünf GP-Wochenenden 119 geholt.



Verstappen sagt: «Mir war vor dem Rennen klar, dass dies ein hartes Stück Arbeit werden würde. Wenn man sich die Zeiten anguckt, dann war der McLaren von Lando und mein Auto ungefähr gleich schnell.»



«Das Entscheidende war, das ich im ersten Rennteil einen Abstand auf Charles und Lando herausfahren und diesen Abstand dann verwalten konnte.»



«Es war sehr knifflig, die Reifen am Leben zu erhalten, aber wir haben es geschafft, und das geht zurück auf eine tolle Mannschaftsleistung. Ich könnte auf mein Team nicht stolzer sein.»



Alleine an diesem Wochenende hat Max 25 Punkte gutgemacht auf WM-Leader Piastri. Hand aufs Herz, glaubt er an seine WM-Chance? Max: «Ja, diese Chance ist da, aber wir müssen so weitermachen wie zuletzt. An meiner Vorgehensweise ändere ich nichts, eine Wochenende um das andere, und in Abu Dhabi sehen wir dann, wo wir stehen.»





