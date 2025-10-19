Lando Norris (McLaren/2.): «Leclerc sehr geschickt»

​GP-Sieger Lando Norris erringt beim Grand Prix der USA den zweiten Platz hinter Max Verstappen. Der McLaren-Fahrer wirkt nach dem auf dem Circuit of the Americas wenig angetan. Er spürt: Max kommt.

Das Gesicht von Lando Norris nach dem Traditions-GP der USA auf dem Circuit of the Americas bei Austin (Texas) sagt alles – an diesem Tag lag nicht mehr drin. Er musste sogar froh sein, dass er Charles Leclerc im Ferrari den zweiten Rang abknöpfen konnte.

Aber was Norris Sorgen machen muss: Gut, er hat Punkte gewonnen auf WM-Leader Oscar Piastri. Aber von hinten naht der Verstappen-Express, mit drei Siegen aus den letzten vier Grands Prix, dazu kommt Max’ Sprint-Sieg hier in Texas.

Platz 2 für Norris bedeutet seinen 41. Podestplatz in der Formel 1 (gleich viele wie Felipe Massa), und diesen zweiten Platz musste er sich hart erarbeiten.

Der 25-jährige Engländer erzählt über sein Rennen auf dem COTA: «Ich habe verflixt lange gebraucht, um Charles den zweiten Platz wegzunehmen. Wir hatten ein tolles Duell, das hat Spass gemacht. Er hat seine Haut ziemlich teuer verkauft, ich musste zwischendurch meine Reifen abkühlen lassen, um einen neuen Angriff zu wagen.»



«Ich hatte mir das alles gegen Ferrari ein wenig einfacher vorgestellt, aber Charles hat sich sehr geschickt verteidigt. Mehr als P2 ist heute nicht drin gewesen.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20







