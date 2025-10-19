Lando Norris (McLaren/2.): «Leclerc sehr geschickt»
Lando Norris gegen Charles Leclerc
Das Gesicht von Lando Norris nach dem Traditions-GP der USA auf dem Circuit of the Americas bei Austin (Texas) sagt alles – an diesem Tag lag nicht mehr drin. Er musste sogar froh sein, dass er Charles Leclerc im Ferrari den zweiten Rang abknöpfen konnte.
Aber was Norris Sorgen machen muss: Gut, er hat Punkte gewonnen auf WM-Leader Oscar Piastri. Aber von hinten naht der Verstappen-Express, mit drei Siegen aus den letzten vier Grands Prix, dazu kommt Max’ Sprint-Sieg hier in Texas.
Platz 2 für Norris bedeutet seinen 41. Podestplatz in der Formel 1 (gleich viele wie Felipe Massa), und diesen zweiten Platz musste er sich hart erarbeiten.
Der 25-jährige Engländer erzählt über sein Rennen auf dem COTA: «Ich habe verflixt lange gebraucht, um Charles den zweiten Platz wegzunehmen. Wir hatten ein tolles Duell, das hat Spass gemacht. Er hat seine Haut ziemlich teuer verkauft, ich musste zwischendurch meine Reifen abkühlen lassen, um einen neuen Angriff zu wagen.»
«Ich hatte mir das alles gegen Ferrari ein wenig einfacher vorgestellt, aber Charles hat sich sehr geschickt verteidigt. Mehr als P2 ist heute nicht drin gewesen.»
USA-GP, Circuit of the Americas
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678
06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714
08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209
12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778
13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746
14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043
16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Carlos Sainz (E), Williams, Kollision
WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 346 Punkte
02. Norris 332
03. Verstappen 306
04. Russell 252
05. Leclerc 192
06. Hamilton 142
07. Antonelli 89
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 28
17. Gasly 20
18. Bearman 20
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 341
03. Ferrari 334
04. Red Bull Racing 331
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Sauber 59
09. Haas 48
10. Alpine 20