Leclerc (Ferrari/3.) dachte: «Was ist nun los?»

​Platz 3 für den Monegassen Charles Leclerc im USA-GP auf dem Circuit of the Americas bei Austin (Texas). Der Ferrari-Fahrer findet: «Auf weichen Reifen loszufahren, das war ein erhebliches Risiko.»

49. Podestplatz für Charles Leclerc beim unterhaltsamen Grand Prix der USA auf dem auf dem Circuit of the Americas, ausserhalb von Austin. Der 28-jährige Monegasse zeigt in Texas eine kampfstarke Leistung und stuft dies so ein: «Wir haben in Sachen Strategie voll auf Risiko gesetzt, aber dieser Plan ist nur teilweise aufgegangen.»

Oft haben wir in den vergangenen Jahren Ferrari für verpatzte Rennstrategien angeprangert, aber dieses Mal haben die Italiener sehr viel richtig gemacht: Sie schickten Charles Leclerc (Startplatz 3) auf weichen Reifen ins Rennen.

Charles: «Auf der Startaufstellung guckte ich mich um und dachte – nanu, was ist denn nun los? Ich erkannte, dass ich der einzige Fahrer da vorne auf weichen Reifen war. Klar machst du dir dann Sorgen, ob das wohl die richtige Entscheidung ist.»

«Auf weichen Reifen loszufahren, das war ein erhebliches Risiko. Mein Plan war, mit etwas Glück und dank der besseren Haftung der weichen Reifen als Erster aus der ersten Kurve zu kommen und dann in freier Fahrt zu meinen Walzen Sorge zu tragen.»



Ein verwegener Plan? Vor einem Jahr startete Charles von P4 und führte nach der ersten Kurve!



Der achtfache GP-Sieger weiter: «Vielleicht war das alles ein wenig gar optimistisch. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Gegen Lando hat es gereicht, gegen Max nicht. Dafür ist Verstappen einfach zu gut losgefahren.»



In der Folge erlebten die Fans zwei Mal ein Duell Leclerc gegen Norris, der Engländer musste zwei Mal am Monegassen vorbei, der zwischendurch tief in die Trickkiste griff.



Charles: «Das hat Spass gemacht gegen Lando. Schade nur, dass wir dabei letztlich den Kürzeren gezogen haben. Aber nach einem sehr durchwachsenen Wochenende am Ende auf dem Siegerpodest zu stehen, das macht mich glücklich.»



Leclerc hat seinen ersten Podestplatz seit Ende Juli in Belgien errungen.







USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20





