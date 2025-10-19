Max Verstappen: «Ich hätte gesagt – du Idiot»

​Was Anfang Sommer unmöglich schien, rückt in Griffnähe: die erfolgreiche Titelverteidigung. Max Verstappen holt weiter auf die McLaren-Fahrer auf. Verstappen: «Wir müssen so weiter machen wie zuletzt.»

Der Verstappen-Express rollt: Drei Siege in den vergangenen vier Grands Prix, innerhalb von fünf Grands Prix drei Siege und zwei zweite Ränge, dazu der Sprint-Sieg in Texas.

Max macht auf diese Weise Boden gut auf WM-Leader Oscar Piastri und auf Lando Norris, und die Nervosität bei den Papaya-Piloten nimmt zu.

Wochenlang wollte Verstappen von WM-Chancen nichts hören und flüchtete sich immer in einen Scherz. «Nun es ist recht einfach – entweder ich verteidige meinen Titel erfolgreich oder eben nicht, also liegt meine Chance gleichmässig bei fifty-fifty.»

In Austin klingt das auf einmal etwas anders, und das liegt daran: Red Bull Racing hat es geschafft, mehr aus dem Wagen zu holen, und wenn Verstappen weiterhin so weltmeisterlich fährt, dann wird er weiter am Vorsprung der McLaren-Fahrer knabbern.



In Texas sagt Verstappen: «Ja, die WM-Chance ist da. Aber dazu müssen wir so weiter machen wie an den vergangenen Wochenenden. Wir müssen jedes Mal das Beste aus unseren Möglichkeiten machen, wir müssen perfekt arbeiten und hoffen, dass wir dabei die Nase vorn haben. Der Rückstand ist noch immer gross.»



Mit der hervorragenden Leistung in den USA liegt Max noch 40 Punkte hinter Piastri und 26 hinter Norris. «Nun geht es um die Details. Wenn die besten Autos so dicht beisammen liegen, müssen alle Details stimmen. Das muss unser Ziel sein.»



Verstappen sagt: «Das war für uns das perfekte Wochenende. Ich hatte im ersten Rennteil Glück, dass ich ein Polster erzeugen konnte. Denn später zeigte sich – Norris fuhr ungefähr gleich schnell wie ich. Es wäre gegen Lando verflixt knapp geworden.»



Vor dem Italien-GP lag Max 104 Punkte hinter Leader Piastri, nun sind es noch 40. Was hätte Verstappen jemandem gesagt, der ihm eröffnet hätte, dass Max so Boden gutmachen würde. Verstappen grinst: «Ich hätte gesagt – du Idiot.»



«Wir haben inzwischen einfach besser verstanden, wie wir dieses Auto abstimmen müssen. Und wir müssen das auch auf den kommenden Rennstrecken schaffen.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20







