McLaren: Upgrade-Absage trotz Abwärts-Trend

McLaren-Teamchef Andrea Stella stellt klar: Trotz Trend nach unten kommen keine neuen Teile. Er beruhigt aber: Das Tempo für den Sieg wäre auch in Austin dagewesen. Das Problem wurzelte am Tag zuvor im Sprint.

Max Verstappen von Red Bull Racing hat jetzt vier Rennwochenenden in Serie Boden auf McLaren gutgemacht. McLaren-Teamchef Andrea Stella verkündete in Austin: Die Ära der McLaren-Dominanz sei vorbei, Red Bull Racing habe jetzt das schnellste Auto, die Verschiebung in der WM sei nicht mehr nur streckenspezifisch bedingt. Dennoch wird es keine neuen Teile mehr geben, wie der Italiener verriet.

Stella sagte nach dem Rennen in Austin: «Was den Trend angeht, war das Rennen relativ beruhigend, denn ohne den Kampf mit Charles (Leclerc, Anm.), der sicherlich sehr unterhaltsam war, hatte Lando meiner Meinung nach das Tempo, um das Rennen zu gewinnen.»

Der Ingenieur: «Was die Leistung angeht, waren wir uns sicher, dass das Tempo ausreichte, um um den Sieg zu kämpfen. Ich denke, dass wir durch das Aus im Sprintrennen in Sachen Abstimmung etwas ins Hintertreffen geraten sind. Intern können wir bereits sehen, dass wir mehr Leistung aus dem Auto hätten herausholen können.» Piastri und Norris waren beide in einen Crash in der ersten Runde des Sprints verwickelt, konnten entsprechend am Samstag nicht signifikant fahren und Daten sammeln. Das wirkte sich auch auf den GP aus.

Stella stellte aber klar: «Was neue Upgrades und neue Teile angeht, wird dies für den Rest der Saison nicht mehr passieren.» Ab 2026 tritt ein neues Reglement in Kraft, die Teams haben alle im Laufe des Jahres den Fokus von 2025 mehr oder weniger früh auf 2026 gelegt und die Weiterentwicklung des 2025er-«Auslaufmodells» eingestellt. Daran wird McLaren auch jetzt trotz eines möglicherweise gefährdeten Fahrer-WM-Titels festhalten. Den für die Teams (vor allem finanziell) relevanteren Konstrukteurstitel hat McLaren bereits sicher.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20