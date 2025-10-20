Training Mexiko: Auch Lewis Hamilton (Ferrari) out

​Zahlreiche Rennställe nehmen das erste freie Training zum Grand Prix von Mexiko zum Anlass, ihren Verpflichtungen zum Einsatz junger Fahrer nachzukommen. Nach Max Verstappen ist auch Lewis Hamilton out.

Die Formel 1 hat sich vor Jahren ein Testverbot während der Saison auferlegt, um die Kosten zu senken. Erlaubt sind während der laufenden Saison nur noch Filmtage (mit beschränkter Kilometerzahl und harten Reifen), die Arbeit für F1-Reifenpartner Pirelli sowie Tests mit mindestens zwei Jahre alten Rennwagen.

Darunter leidet natürlich das Heranziehen junger Talente. Bis Ende 2024 war es so, dass Stammfahrer ihr Cockpit im ersten Training eines GP-Wochenendes je ein Mal pro Saison räumen müssen, stattdessen sollen die jungen Wilden ran. Als Rookies werden dabei vom Reglement definiert: Fahrer, die noch keinen Grand Prix oder maximal zwei WM-Läufe bestritten haben.

Für 2025 jedoch gilt: Jeder Stammpilot muss zwei Mal aussetzen, pro Team wird es also an 24 GP-Wochenenden vier Mal ein erstes Freitag-Training geben, bei welchem ein junger Pilot am Lenkrad sitzt.



Verstappen sass das erste Training in Bahrain aus, damals kletterte der Japaner Ayumu Iwasa in den RBR-Renner. In Mexiko wird USA-GP-Sieger Max für den 18-jährigen Londoner Platz machen.



Nun hat Ferrari bestätigt: Auch Superstar Lewis Hamilton wird im ersten Training nicht zu sehen sein auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez.



Hamilton sitzt das erste Training aus und wird durch den 29-jährigen Italiener Antonio Fuoco ersetzt, Le Mans-Sieger 2024 mit Ferrari. Fuoco sass am GP-Schauplatz zuvor letztmals in Abu Dhabi im Formel-1-Ferrari, beim Nachsaisontest.



Genau in Abu Dhabi wird Hamilton sein Cockpit ein weiteres Mal räumen. Charles Leclerc hat das bereits hinter sich – er sass die Trainings von Bahrain und Österreich aus, zugunsten von Dino Beganovich.



In Mexiko sieht das Feld im ersten Training ein wenig anders aus als üblich. Bei den Racing Bulls wird Iwasa in Mexiko für Liam Lawson fahren. Bei Aston Martin steigt für Stammfahrer Lance Stroll der junge Amerikaner Jak Crawford ein. Bei Williams erhält F2-Fahrer Luke Browning einen Einsatz (für Carlos Sainz).



Bei McLaren wird IndyCar-Ass Pato O’Ward zum Heimeinsatz in Mexiko kommen, McLaren hat bislang nicht gesagt, ob dann Oscar Piastri oder Lando Norris zuschaut. O’Ward wird auch beim Freitagtraining von Abu Dhabi fahren.



Bislang machten Norris und Piastri je einmal Platz, beide Male für den Iren Alex Dunne (in Österreich war es Norris, in Monza war es Piastri).





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20