Minardi: Ferrari eine Wundertüte, Verstappen ein Fels

​Rennstallgründer Giancarlo Minardi (78) ordnet das Formel-1-Geschehen ein nach dem Grand Prix der USA. Der Italiener lobt Sieger Max Verstappen und macht sich Sorgen um Ferrari.

Vor 20 Jahren fuhr Minardi in China den letzten Grand Prix, den 340. der Firmenhistorie. Dann wurde aus dem in Faenza ansässigen Rennstall Toro Rosso (inzwischen die Racing Bulls).

Giancarlo Minardi, heute 78 Jahre alt, trat mit seiner Scuderia von 1985 bis 2005 in der Königsklasse an und hat bis heute die Hand am Puls des Formel-1-Geschehens behalten.

In seiner Nachbetrachtung auf der Internetseite des früheren Rennstalls ordnet der Italiener das Geschehen beim USA-GP in Austin (Texas) ein und spricht zunächst über das Lieblingsthema der Italiener – Ferrari.

Minardi sagt: «Die Leistungsschwankungen, die wir an diesem Wochenende gesehen haben, insbesondere zwischen vor und nach dem Sprint, sind für Ferrari absolut unerklärlich.»

«Charles Leclercs Leistung im Qualifying und im Rennen war für mich so beeindruckend wie dies Siegesfahrt, und der Monegasse wurde hochverdient Dritter. Er schlug sich hervorragend und ging Risiken ein, indem er auf den weichen Reifen startete.»



«Mit den Plätzen 3 und 4 eröffnet die Scuderia den Kampf mit Mercedes um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung erneut. Das wird noch spannend.»



«Mercedes steckte in Schwierigkeiten: Es gelang nicht, in Austin das Ergebnis und die Leistungsfähigkeit von Singapur zu wiederholen. Schade für Kimi Antonelli: Abgesehen von der schnellsten Rennrunde war er in Sachen Rundenzeiten gleichauf mit Russell. Ohne den Kontakt mit dem Williams von Carlos Sainz hätte er auf Platz 6 oder 7 ins Ziel kommen mithalten können. Der Spanier, sonst immer sehr sauber und fair, machte diesmal einen krassen Fehler.»



«Einer, der so gut wie nie Fehler macht: Max Verstappen. Seine Konstanz und seine Einstellung, nie locker zu lassen, die sind unglaublich. Er ist wie ein Fels. Red Bull Racing hat seine Siegerform wiedererlangt, und der Niederländer erledigt dann alles andere.»



«Trotzdem glaube ich weiterhin, dass die Meisterschaft eine Sache zwischen Oscar Piastri und Lando Norris wird. Nur ein neues Desaster wie beim Sprint in Texas, bei dem beide McLaren aus dem Rennen geworfen wurden, wird die Weltmeisterschaft wirklich zum Dreikampf machen.»



«Den Zwischenfall zwischen Piastri und Norris vom Samstag kurz nach dem Start zum Sprint werte ich als Rennfehler. McLaren blieb ohne Infos für den Grand Prix, das hatte ebenfalls Auswirkungen auf den Verlauf des USA-GP: Wertvolle Informationen über Reifendruck und -verschleiss gingen verloren. Das kann sich McLaren im Spitzenkampf gegen Verstappen nicht leisten.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20