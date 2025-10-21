So blickt Mercedes-Teamchef Wolff auf den WM-Kampf

Der WM-Kampf in der Formel 1 wird enger und enger, Max Verstappen pirscht sich weiter ran. Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Ich beobachte das mit Interesse, weil ich schon einmal in einer ähnlichen Situation war.»

Mit engen Titelkämpfen kennt sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff aus: Sowohl mit erbitterten teaminternen Duellen (Hamilton/Rosberg), wie sie gerade McLaren hat, als auch mit WM-Kämpfen mit Max Verstappen und mit drohenden Verfolgern. Daher blickt der Österreicher natürlich auch auf den WM-Kampf 2025, der spätestens seit Austin wieder ziemlich heiß ist.

Nach dem Rennwochenende in Austin liegt Oscar Piastri nur noch 14 Punkte vor seinem Stallrivalen Lando Norris. Und dahinter lauert Max Verstappen von Red Bull Racing: Der Niederländer hat nur noch 40 Punkte Rückstand auf Piastri, 26 auf Norris. In Zandvoort lag sein Rückstand auf die Spitze noch bei über 100 Punkten.

Toto Wolff: «Ich beobachte das mit Interesse, weil ich schon einmal in einer ähnlichen Situation war, als zwei Fahrer um die Meisterschaft kämpften und ein weiterer Fahrer ihnen dicht auf den Fersen war. Damals war es, glaube ich, Max, und dann war es Sebastian (Vettel, Anm.) der ihnen auf den Fersen war.»

Wolff erklärt: «Der Außenseiter hat immer einen psychologischen Vorteil.» Der Wiener stellt aber auch fest: «Die Wahrscheinlichkeit, die Chancen stehen definitiv gegen Max. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber ein einziger Ausfall kann alles verändern. Und ich denke, das wirkt sich auch auf das Fahren aus. Wie aggressiv kann man tatsächlich bei einem Überholmanöver vorgehen? Man sah es bei Lando, er hat es am Ende geschafft, aber man braucht manchmal Zeit, um zu entscheiden, ob man dranbleibt oder nicht.»

Norris lieferte sich in Austin ein enges Duell mit Charles Leclerc im Ferrari. Ein Crash-Aus hätte 18 Punkte weniger bedeutet (und dann nur noch 8 Punkte Vorsprung auf Verstappen). Rein rechnerisch wäre übrigens auch noch Mercedes-Pilot George Russell im WM-Kampf. Doch das ist wirklich rein rechnerisch.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20