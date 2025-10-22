Vasseur zu Gerüchten: Klare Botschaft an «Dritte»

Den Gerüchten rund um einen Teamchef-Wechsel bei Ferrari ist mit einem Statement der Führung rund um John Elkann Einhalt geboten worden. Was Scuderia-Teamchef Fred Vasseur dazu zu sagen hatte.

Immer wieder Gemurmel und Gerüchte bei Ferrari! Kaum läuft es bei der Scuderia sportlich nicht rund (und das ist ja beinahe Dauerzustand), kommen stets in den italienischen Medien Gerüchte auf. Darauf ist Verlass. Zwischen den Rennen in Singapur und Austin waren es nun ausnahmsweise mal die britischen Zeitungen, die für Furore sorgten. Die DailyMail schrieb, die Ferrari-Chefetage rund um Präsident John Elkann baggere an Ex-Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und wolle ihn anstelle des aktuellen Teamchefs Fred Vasseur holen.

Gerüchte verselbstständigten sich, die Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc ließen in Austin durchblicken, dass sie das ewige Kommentieren (meist haltloser) Gerüchte leid sind. John Elkann bekannte sich im Laufe des Austin-Wochenendes klar zu Vasseur, beendete damit die Spekulationen endgültig.

Vasseur selbst sagte über das Elkann-Statement: «Es ist natürlich für alle gut, so eine Botschaft zu erhalten. Aber da wir in ständigem Kontakt stehen, was es eine Botschaft, die eher für Dritte und Externe gedacht war.»

Wer genau gemeint ist, wird nicht direkt klar: Medien? Die Öffentlichkeit? Anwärter auf seinen Job? Aber die Aussage zeigt: Vasseur selbst wusste demnach Bescheid, dass er nicht in Frage gestellt wird. Dass die Gerüchte haltlos waren, ließen auch die Fahrer durchblicken. Die Unruhe kam demnach von außen, nicht aus dem Inneren der Scuderia.

Vasseur: «Es ist wichtig, weil man so die Diskussion beendet und sich auf das nächste Rennen konzentrieren kann, anstatt sich mit dieser Frage aufzuhalten.» Schließlich geht es noch um Platz 2 in der Team-WM.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20