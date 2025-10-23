Oscar Piastri (McLaren): Fernduell mit Max Verstappen

​WM-Leader Oscar Piastri hat gleich doppelt Gegenwind: Er verliert Boden auf seinen McLaren-Stallgefährten Lando Norris und auch auf Max Verstappen. In Mexiko gibt sich der Australier gelassen.

Zahlen lügen bekanntlich nicht, also gucken wir uns mal an, was seit der Sommerpause in dieser verrückten Formel 1 passiert ist. Wir haben die Ergebnisse der jüngsten GP-Wochenenden angeschaut, in Bezug auf die Ergebnisse der ersten Drei in der Fahrer-WM, Oscar Piastri, Lando Norris und Max Verstappen.

WM-Stand vor dem Niederlande-GP

Piastri 284 Punkte

Norris 275

Verstappen 187

Niederlande-GP

1. Piastri

2. Verstappen

3. Hadjar

Norris out (Motorschaden)



WM

Piastri 309

Norris 275

Verstappen 205



Italien-GP

1. Verstappen

2. Norris

3. Piastri



WM

Piastri 324

Norris 293

Verstappen 230



Aserbaidschan-GP

1. Verstappen

2. Russell

3. Sainz

7. Norris

Piastri: out (Unfall)



WM

Piastri 324

Norris 299

Verstappen 255



Singapur-GP

1. Russell

2. Verstappen

3. Norris

4. Piastri



WM

Piastri 336

Norris 314

Verstappen 273



Sprint USA-GP

1. Verstappen

2. Russell

3. Sainz

Out: Piastri (Kollision)

Out: Norris (Kollision)



WM

Piastri 336

Norris 314

Verstappen 281



USA-GP

1. Verstappen

2. Norris

3. Leclerc

5. Piastri



WM-Stand vor Mexiko

Piastri 346

Norris 332

Verstappen 306



Der Vorsprung schmilzt und schmilzt also, und zahlreiche GP-Insider, wie Jenson Button, Timo Glock, Nico Rosberg und Ralf Schumacher haben darauf hingedeutet, dass McLaren unter hohem Druck derzeit nicht perfekt arbeitet. Einschliesslich der Fahrer.



Oscar Piastri schätzt seine Lage am Autódromo Hermanos Rodríguez so ein: «Dass Lando und Max näher rücken, ändert für mich nichts. Es ist offensichtlich, dass mein Vorsprung schmilzt, aber mein Augenmerk liegt immer auf meiner eigenen Leistung. Ich will das Beste aus einem Wochenende holen, das habe ich 2025 oft geschafft, zuletzt aber nicht immer.»



«Wenn ich meinen Job so mache, wie ich das von mir selber erwarte, dann spielt es keine Rolle, was die Anderen machen.»



Ist Oscar lieber Jäger oder der Gejagte? Der 24-jährige Australier meint: «Beide Positionen haben Vor- und Nachteile. Aber wenn ich die Wahl habe, dann ziehe ich den Leader vor, denn das zeigt ja auch, dass du Einiges richtig gemacht hast.»



Beim Blick zurück auf die Action in Austin (Texas) meint Oscar: «Ich muss einen Teil der Verantwortung tragen für die Vorkommnisse kurz nach dem Start zum Sprint, mit dieser Kollision letztlich mit dem Auto von Lando. Aber das lasse ich hinter mir. Wir haben das im Team angeschaut, Mexiko ist ein weisses Blatt Papier.»



Und wie gut kann McLaren da sein? Piastri: «Schwer zu sagen. Wir haben 2025 erlebt, dass wir auf Strecken, die uns eigentlich hätten liegen sollen, auf einmal in Schwierigkeiten gerieten; und dass es auf Kursen, wo ich Probleme erwartete, besser lief. Was ich hingegen weiss – Red Bull Racing hat an den jüngsten GP-Wochenenden mehr konstanten Speed gefunden.»







USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20





