Hülkenberg (Sauber/Audi) in Mexiko: «Keine Garantie»

​GP-Routinier Nico Hülkenberg (38) ist ermutigt vom guten Speed in Texas, «aber das ist keine Garantie, dass es auch in Mexiko gut läuft. Dennoch – wir können Aston Martin und die Racing Bulls einholen.»

Formel-1-Champion Damon Hill ist beeindruckt. Der Weltmeister von 1996 (mit Williams) sagt: «Ich fand es verblüffend, was Nico Hülkenberg mit Sauber in Texas gezeigt hat. Er hat seinen tollen Speed zu einem soliden achten Rang im Grand Prix genutzt, und ich hätte nur zu gerne erlebt, was er wohl von Startplatz 4 aus im Sprint erreicht hätte.»

Leider wurde uns das verwehrt: Kettenreaktion in der ersten Kurve, ausgelöst von der, nennen wir es mal ambitionierten Linienwahl von WM-Leader Piastri, Mehrfach-Kollision mit Alonso, Hülkenberg, Piastri und Norris.

Hülkenberg fuhr einen Tag nach dem Frust vom Sprint auf P8 im USA-GP, dies vom elften Startplatz aus. Er rückte damit in der WM vor auf den neunten Platz und eroberte seine ersten Punkte seit vergangenem Juli, als er in Silverstone sensationeller Dritter wurde.



Der Deutsche sagt zu den Erfolgsaussichten für seinen 246. Grand Prix: «Der Speed von Texas ist keine Garantie hier. Wir fangen auch auf dieser Strecke von vorne an, um eine gute Balance und gutes Reifen-Management zu finden.»



«Der Kampf im Mittelfeld ist vielschichtig, da hat kein Rennstall einen echten Vorteil. Das kommt auf die Tagesform an und darauf, wie eine Piste zum jeweiligen Rennwagen passt. Wenn wir das Beste aus unseren Möglichkeiten haben, dann kann Sauber die vor uns liegenden Teams Aston Martin und Racing Bulls einholen.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20





