Hülkenberg (Sauber/Audi) in Mexiko: «Keine Garantie»
Nico Hülkenberg
Formel-1-Champion Damon Hill ist beeindruckt. Der Weltmeister von 1996 (mit Williams) sagt: «Ich fand es verblüffend, was Nico Hülkenberg mit Sauber in Texas gezeigt hat. Er hat seinen tollen Speed zu einem soliden achten Rang im Grand Prix genutzt, und ich hätte nur zu gerne erlebt, was er wohl von Startplatz 4 aus im Sprint erreicht hätte.»
Leider wurde uns das verwehrt: Kettenreaktion in der ersten Kurve, ausgelöst von der, nennen wir es mal ambitionierten Linienwahl von WM-Leader Piastri, Mehrfach-Kollision mit Alonso, Hülkenberg, Piastri und Norris.
Hülkenberg fuhr einen Tag nach dem Frust vom Sprint auf P8 im USA-GP, dies vom elften Startplatz aus. Er rückte damit in der WM vor auf den neunten Platz und eroberte seine ersten Punkte seit vergangenem Juli, als er in Silverstone sensationeller Dritter wurde.
Der Deutsche sagt zu den Erfolgsaussichten für seinen 246. Grand Prix: «Der Speed von Texas ist keine Garantie hier. Wir fangen auch auf dieser Strecke von vorne an, um eine gute Balance und gutes Reifen-Management zu finden.»
«Der Kampf im Mittelfeld ist vielschichtig, da hat kein Rennstall einen echten Vorteil. Das kommt auf die Tagesform an und darauf, wie eine Piste zum jeweiligen Rennwagen passt. Wenn wir das Beste aus unseren Möglichkeiten haben, dann kann Sauber die vor uns liegenden Teams Aston Martin und Racing Bulls einholen.»
USA-GP, Circuit of the Americas
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678
06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714
08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209
12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778
13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746
14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043
16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Carlos Sainz (E), Williams, Kollision
WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 346 Punkte
02. Norris 332
03. Verstappen 306
04. Russell 252
05. Leclerc 192
06. Hamilton 142
07. Antonelli 89
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 28
17. Gasly 20
18. Bearman 20
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 341
03. Ferrari 334
04. Red Bull Racing 331
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Sauber 59
09. Haas 48
10. Alpine 20