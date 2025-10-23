Verstappen: «Norris gegen Piastri nicht mein Problem»

​Weltmeister Max Verstappen will seine tolle Serie fortsetzen: «In den letzten Jahren war die Strecke von Mexiko gut zu uns.» Der Red Bull Racing-Star spricht auch über die Rivalität der zwei McLaren-Fahrer.

Wenn Max Verstappen zum Vorgehen an einem GP-Wochenende gefragt wird, greift der 28-jährige Niederländer gerne auf Stehsatz zurück: «Es gibt keinen Grund, an unserem Plan etwas zu ändern. Wir versuchen auch hier, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen und idealerweise ein Wörtchen mitzureden um den Sieg.»

Das hat in den vergangenen Jahren ziemlich gut geklappt. Die Erfolgsausbeute von Max in Mexiko darf sich sehen lassen.

Max Verstappen in Mexiko

2015 mit Toro Rosso: Startplatz 8, 9. Platz im Rennen

2016 mit Red Bull Racing: 3./4. (mit Fünfsekunden-Strafe)

2017 mit Red Bull Racing: 2./1.

2018 mit Red Bull Racing: 2./1.

2019 mit Red Bull Racing: 4./6.

2021 mit Red Bull Racing: 3./1.

2022 mit Red Bull Racing: 1./1.

2023 mit Red Bull Racing: 3./1.

2024 mit Red Bull Racing: 2./6. (mit zwei Zehnsekunden-Strafen)



Im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez sagt der 28-jährige Niederländer: «Gut, ich habe hier einige schöne Erfolge eingefahren. Und das mit recht verschiedenen Autos. Ich mag auch diese Strecke, ungeachtet der Erfolgsausbeute. Aber Mexiko ist zum Abstimmen eine echte Knacknuss – kaum Grip, weil sich die Aerodynamik in der dünnen Luft kaum entwickeln kann, es ist sehr leicht Fehler zu machen, vor allem im langsamen Teil, und das kostet dann richtig Zeit.»



«Es stimmt auch, ich bin in den letzten paar Rennen den McLaren-Fahrern nähergekommen. Aber für mich ändert sich nichts – im schlimmsten Fall werde ich eben Dritter. Ich will bis zum Ende der Saison weitere Rennen gewinnen. Ich weiss nicht, ob das jedes Mal möglich ist.»



«Wir haben einen guten Lauf, aber wir brauchen Perfektion, um den Titel erfolgreich zu verteidigen. So oder so dürfen wir stolz darauf sein, wie wir das Ruder in der WM herumwerfen konnten. Klar würde ich in Abu Dhabi gerne noch im Titelrennen sein. Ob ich das schaffe, wird sich zeigen.»



Ist die ständige Kabbelei zwischen den McLaren-Fahrern Piastri und Norris letztlich ein psychologischer Vorteil für den Niederländer? Max meint: «Das ist nicht mein Problem. McLaren muss entscheiden, wie sie mit ihren Fahrern umgehen, das belangt mich nicht. Für mich steht nur im Zentrum, wie konkurrenzfähig unser Auto ist. Wenn wir schnell sind, können wir sie schlagen. Wie sie untereinander umgehen, das ist mir einerlei.»



«Ich habe den Titel in sehr unterschiedlicher Weise gewonnen – sehr spät wie 2021, sehr früh wie 2023. 2025 ist anders. Niemand hätte geglaubt, dass wir nochmals so gut sein würden. Klar erzeugt das auch Druck, aber der ist für mich positiv, und was das Team angeht, mache ich mir ohnehin keine Sorgen – Red Bull Racing hat wiederholt bewiesen wie stark wir als Mannschaft sind.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20