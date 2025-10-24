Hamilton (Ferrari): Saison 2025 gedanklich abgehakt
Lewis Hamilton
Wann steht Lewis Hamilton mit Ferrari nach einem Grand Prix endlich mal auf dem Siegerpodest? Die Fans des siebenfachen Weltmeisters müssen viel Geduld aufbringen.
Lewis Hamilton mit Ferrari
Australien: 10.
China: disqualifiziert (Bodenplatte zu sehe abgeschliffen)
Japan: 7.
Bahrain: 5.
Saudi-Arabien: 7.
Miami: 8.
Imola: 4.
Monaco: 5.
Spanien: 6.
Kanada: 6.
Österreich: 4.
England: 4.
Belgien: 7.
Ungarn: 12.
Niederlande: Unfall
Monza: 6.
Baku: 8.
Singapur: 8.
USA: 4.
Hamilton gewann im Autódromo Hermanos Rodríguez 2016 und 2019 (mit Mercedes). Aber wie geht das hier mit Ferrari weiter?
Hamilton im Fahrerlager der Traditions-Rennstrecke: «Besonders auf meiner Seite erkenne ich seit der Sommerpause erhebliche Fortschritte, wir haben an den Abläufen gearbeitet, und das zeigt sich bei konstanteren Ergebnissen. Es hat ziemlich lange gedauert, an diesen Punkt zu gelangen, aber Fortschritt erfordert in der Formel 1 nun mal Zeit.»
Hamilton hat die Saison 2025 gedanklich abgehakt: «Die ganze Arbeit jetzt ist lediglich Fundament-Giessen fürs kommende Jahr. So viel war für mich neu bei Ferrari, nicht nur ein anderer Rennstall, sondern eben auch andere Prozedere, andere Herangehensweise an die Aufgaben, ein Auto, das sich ganz anders anfühlt. Das musste ich alles zuerst verinnerlichen.»
«Was dieses Wochenende hier in Mexiko angeht: Wir versuchen weiterhin, mehr aus dem Wagen zu holen. In Texas haben wir Ansätze gesehen, aber ich weiss, das Auto kann mehr. Ferrari war 2024 hier gut, das gibt Hoffnung. Ich verpasse das erste Training, das ist nicht ideal, aber ich glaube dennoch, dass wir ein starkes Wochenende zeigen können.»
USA-GP, Circuit of the Americas
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678
06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714
08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209
12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778
13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746
14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043
16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Carlos Sainz (E), Williams, Kollision
WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 346 Punkte
02. Norris 332
03. Verstappen 306
04. Russell 252
05. Leclerc 192
06. Hamilton 142
07. Antonelli 89
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 28
17. Gasly 20
18. Bearman 20
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 341
03. Ferrari 334
04. Red Bull Racing 331
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Sauber 59
09. Haas 48
10. Alpine 20