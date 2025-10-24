Hamilton (Ferrari): Saison 2025 gedanklich abgehakt

​Der Engländer Lewis Hamilton rennt weiter seinem ersten Podestplatz in einem Grand Prix für Ferrari hinterher. Klappt es hier in Mexiko? Der Brite meint: «Ich arbeite am Fundament für die Saison 2026.»

Wann steht Lewis Hamilton mit Ferrari nach einem Grand Prix endlich mal auf dem Siegerpodest? Die Fans des siebenfachen Weltmeisters müssen viel Geduld aufbringen.

Lewis Hamilton mit Ferrari

Australien: 10.

China: disqualifiziert (Bodenplatte zu sehe abgeschliffen)

Japan: 7.

Bahrain: 5.

Saudi-Arabien: 7.

Miami: 8.

Imola: 4.

Monaco: 5.

Spanien: 6.

Kanada: 6.

Österreich: 4.

England: 4.

Belgien: 7.

Ungarn: 12.

Niederlande: Unfall

Monza: 6.

Baku: 8.

Singapur: 8.

USA: 4.

Hamilton gewann im Autódromo Hermanos Rodríguez 2016 und 2019 (mit Mercedes). Aber wie geht das hier mit Ferrari weiter?

Hamilton im Fahrerlager der Traditions-Rennstrecke: «Besonders auf meiner Seite erkenne ich seit der Sommerpause erhebliche Fortschritte, wir haben an den Abläufen gearbeitet, und das zeigt sich bei konstanteren Ergebnissen. Es hat ziemlich lange gedauert, an diesen Punkt zu gelangen, aber Fortschritt erfordert in der Formel 1 nun mal Zeit.»



Hamilton hat die Saison 2025 gedanklich abgehakt: «Die ganze Arbeit jetzt ist lediglich Fundament-Giessen fürs kommende Jahr. So viel war für mich neu bei Ferrari, nicht nur ein anderer Rennstall, sondern eben auch andere Prozedere, andere Herangehensweise an die Aufgaben, ein Auto, das sich ganz anders anfühlt. Das musste ich alles zuerst verinnerlichen.»



«Was dieses Wochenende hier in Mexiko angeht: Wir versuchen weiterhin, mehr aus dem Wagen zu holen. In Texas haben wir Ansätze gesehen, aber ich weiss, das Auto kann mehr. Ferrari war 2024 hier gut, das gibt Hoffnung. Ich verpasse das erste Training, das ist nicht ideal, aber ich glaube dennoch, dass wir ein starkes Wochenende zeigen können.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20



