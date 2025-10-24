Button: «Piastri, Norris, Verstappen – der macht's!»
Lando Norris und Max Verstappen
Wer wird Formel-1-Champion des Jahres 2025? Der 15-fache GP-Sieger Jenson Button (45), mit BrawnGP 2009 Weltmeister geworden, schätzt die Lage so ein: «Am stärksten wirkt für mich derzeit Lando Norris. Er scheint an Selbstvertrauen gewonnen zu haben, und der Wagen liegt ihm mehr als im ersten Teil der Saison. Derzeit ist er für mich Favorit. Jedoch – Max Verstappen hat einen irren Lauf, und wenn man nur einen Piloten nie abschreiben sollte, dann ist es Max.»
Wie begründet Button die Wahl Norris? «Er ist positiver eingestellt als im Sommer. Und er hat Piastri in Texas ohne Wenn und Aber hinter sich gelassen. Er war von Anfang an der schnellere Mann und hat das bis zur Zielflagge durchgezogen.»
Aber was sagt dieser schnellere Mann selber? Norris im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez: «Es stimmt, dass Mas in den vergangenen Rennen anständig Boden gewonnen hat, aber das ändert an meiner Aufgabe nichts.»
«Die Leute machen aus der Aufholjagd ein Gedöns, aber einige vergessen vielleicht – die waren auch früher in der Saison nicht gerade langsam unterwegs, guckt nur mal auf Poles und Siege. Das Einzige, was geändert hat: Sie sind jetzt konstanter vorbei dabei.»
«Mich hat die Wende auch nicht überrascht, denn Max hat zuvor die WM vier Mal in Folge gewonnen, und das Team holte sich zwei Mal den Konstrukteurs-Pokal. Die haben einige recht helle Köpfe in der Mannschaft.»
«Sie hatten mit dem 2025er Auto ihre Schwierigkeiten, aber die scheinen nun gelöst zu sein, also geigen sie wieder vorne mit. So wie in den letzten Jahren. Bei uns war das eine ganz andere Ausgangslage. Wir hatten vor knapp drei Jahren teilweise das langsamste Auto im Feld, nun sind wir Konstrukteurs-Champion.»
USA-GP, Circuit of the Americas
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678
06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714
08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209
12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778
13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746
14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043
16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Carlos Sainz (E), Williams, Kollision
WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 346 Punkte
02. Norris 332
03. Verstappen 306
04. Russell 252
05. Leclerc 192
06. Hamilton 142
07. Antonelli 89
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 28
17. Gasly 20
18. Bearman 20
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 341
03. Ferrari 334
04. Red Bull Racing 331
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Sauber 59
09. Haas 48
10. Alpine 20