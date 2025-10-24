Button: «Piastri, Norris, Verstappen – der macht's!»

​Jenson Button, Formel-1-Champion des Jahres 2009 mit BrawnGP, spricht über die Titeljäger Oscar Piastri, Lando Norris und Max Verstappen. Button sagt, wer seiner Meinung nach Champion wird.

Wer wird Formel-1-Champion des Jahres 2025? Der 15-fache GP-Sieger Jenson Button (45), mit BrawnGP 2009 Weltmeister geworden, schätzt die Lage so ein: «Am stärksten wirkt für mich derzeit Lando Norris. Er scheint an Selbstvertrauen gewonnen zu haben, und der Wagen liegt ihm mehr als im ersten Teil der Saison. Derzeit ist er für mich Favorit. Jedoch – Max Verstappen hat einen irren Lauf, und wenn man nur einen Piloten nie abschreiben sollte, dann ist es Max.»

Wie begründet Button die Wahl Norris? «Er ist positiver eingestellt als im Sommer. Und er hat Piastri in Texas ohne Wenn und Aber hinter sich gelassen. Er war von Anfang an der schnellere Mann und hat das bis zur Zielflagge durchgezogen.»

Aber was sagt dieser schnellere Mann selber? Norris im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez: «Es stimmt, dass Mas in den vergangenen Rennen anständig Boden gewonnen hat, aber das ändert an meiner Aufgabe nichts.»

«Die Leute machen aus der Aufholjagd ein Gedöns, aber einige vergessen vielleicht – die waren auch früher in der Saison nicht gerade langsam unterwegs, guckt nur mal auf Poles und Siege. Das Einzige, was geändert hat: Sie sind jetzt konstanter vorbei dabei.»



«Mich hat die Wende auch nicht überrascht, denn Max hat zuvor die WM vier Mal in Folge gewonnen, und das Team holte sich zwei Mal den Konstrukteurs-Pokal. Die haben einige recht helle Köpfe in der Mannschaft.»



«Sie hatten mit dem 2025er Auto ihre Schwierigkeiten, aber die scheinen nun gelöst zu sein, also geigen sie wieder vorne mit. So wie in den letzten Jahren. Bei uns war das eine ganz andere Ausgangslage. Wir hatten vor knapp drei Jahren teilweise das langsamste Auto im Feld, nun sind wir Konstrukteurs-Champion.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20