Carlos Sainz: Warnung trotz Verständnis für McLaren

Dass die McLaren-Teamführung sowohl Oscar Piastri als auch Lando Norris die Chance geben will, den Fahrer-WM-Titel zu erobern, versteht Carlos Sainz. Dennoch spricht der ehemalige McLaren-Pilot eine Warnung aus.

Der diesjährige Kampf um den WM-Titel spitzt sich zu. Nachdem Max Verstappen drei der vier jüngsten GP für sich entschieden hat, ist er bis auf 40 Punkte an WM-Leader Oscar Piastri herangerückt. Der Rückstand des Red Bull Racing-Stars auf den zweitplatzierten Lando Norris beträgt nunmehr 26 Punkte. Auch der Abstand zwischen den beiden McLaren-Teamkollegen an der Spitze ist mit 14 WM-Zählern überschaubar.

Dennoch hält das Team aus Woking weiterhin an den sogenannten «Papaya Rules» fest, die den teaminternen WM-Kampf regeln und dafür sorgen sollen, dass beide Fahrer eine echte Chance auf den Titel haben. Angesichts der steil nach oben zeigenden Formkurve von Titelverteidiger Verstappen sorgt das für Gesprächsstoff im Fahrerlager.

Verständnis für die Haltung der McLaren-Teamleitung zeigt Carlos Sainz. Der Spanier, der 2019 und 2020 selbst in Diensten des britischen Traditionsrennstalls stand, sagt: «Es kommt ganz darauf an, wie sehr ein Team dominiert. Ich denke, Mercedes bietet da ein gutes Beispiel. Sie waren damals so dominant, dass sie es sich leisten konnten, den teaminternen WM-Kampf etwas länger zulassen zu können.»

Gleichzeitig warnt der Williams-Pilot aber auch: «Doch sobald die Gefahr besteht, dass die WM an ein anderes Team oder einen anderen Fahrer gehen könnte, muss man dies respektieren und etwas vorsichtiger sein. Denn auch wenn die Teams es nicht laut aussprechen, so ist die Fahrer-WM dennoch wichtig für sie.»

Und der 31-Jährige aus Madrid erläutert: «Es spielt keine Rolle, wer der andere Fahrer ist, wenn einer den WM-Titel wegnehmen kann, dann muss man den Fight zwischen den eigenen Piloten unter Kontrolle halten, egal, ob es sich um Carlos Sainz, Max Verstappen oder Charles Leclerc handelt.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20