Alonso: Warum er Sprints liebt und Mexiko fürchtet
Fernando Alonso
In der vergangenen Woche mussten die GP-Stars das vierte von sechs Sprint-Rennwochenenden bestreiten. In Austin blieb den Teams und ihren Fahrern deshalb nicht viel Zeit, um sich an die Strecke zu gewöhnen und ein gutes Set-up zu finden. Das ist ein Vorteil, ist sich Fernando Alonso sicher. Die Frage, ob er erleichtert sei, dass in Mexiko wieder im üblichen Format gefahren wird, verneint der ehrgeizige Spanier deshalb klar.
«Tatsächlich glaube ich, dass Sprint-Wochenenden besser für uns sind. denn ich denke, die Autos aller zehn Teams sind nun mehr oder weniger am Limit. Nachdem wir fast vier Jahre mit den aktuellen Regeln bestritten haben, gibt es bei der Abstimmung der Fahrzeuge nicht mehr so viel zu experimentieren. Und es gab in dieser Saison auch nicht zu viele Upgrades, deshalb weiss man ziemlich gut, wie man das Potenzial des Autos ausschöpft», holt der 32-fache GP-Sieger aus.
«Bei einem Sprint-Wochenende hast du als Fahrer die Chance, dich schneller als die anderen Piloten anzupassen. Als Fahrer hat man auch schon Erfahrungen auf den Strecken gemacht, die man kennt, und diese kann man am Freitag dann nutzen, um die richtige Performance zu erzielen. An normalen Rennwochenenden lässt sich nicht mehr viel Neues über das Auto in Erfahrung bringen», ist sich der 44-Jährige sicher.
Mit Blick auf die eigenen Chancen in Mexiko bleibt er vorsichtig. «Was unsere Leistung auf dieser Strecke angeht, weiss ich auch nicht, was ich erwarten soll», gesteht Alonso. «Wir haben natürlich ein paar Bedenken, denn in den letzten beiden Jahren waren wir hier und auch in Las Vegas nicht konkurrenzfähig. Das sind also von den Grands Prix, die noch vor uns liegen, die beiden Rennen, die wir am meisten fürchten.»
