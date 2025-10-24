Alonso: Warum er Sprints liebt und Mexiko fürchtet

Während andere aufatmen, dass der Sprint-Stress vorbei ist, denkt Fernando Alonso anders. Er erklärt, weshalb das Format ihm in die Karten spielt – und wieso Mexiko zur Zitterpartie werden könnte.

In der vergangenen Woche mussten die GP-Stars das vierte von sechs Sprint-Rennwochenenden bestreiten. In Austin blieb den Teams und ihren Fahrern deshalb nicht viel Zeit, um sich an die Strecke zu gewöhnen und ein gutes Set-up zu finden. Das ist ein Vorteil, ist sich Fernando Alonso sicher. Die Frage, ob er erleichtert sei, dass in Mexiko wieder im üblichen Format gefahren wird, verneint der ehrgeizige Spanier deshalb klar.

«Tatsächlich glaube ich, dass Sprint-Wochenenden besser für uns sind. denn ich denke, die Autos aller zehn Teams sind nun mehr oder weniger am Limit. Nachdem wir fast vier Jahre mit den aktuellen Regeln bestritten haben, gibt es bei der Abstimmung der Fahrzeuge nicht mehr so viel zu experimentieren. Und es gab in dieser Saison auch nicht zu viele Upgrades, deshalb weiss man ziemlich gut, wie man das Potenzial des Autos ausschöpft», holt der 32-fache GP-Sieger aus.

«Bei einem Sprint-Wochenende hast du als Fahrer die Chance, dich schneller als die anderen Piloten anzupassen. Als Fahrer hat man auch schon Erfahrungen auf den Strecken gemacht, die man kennt, und diese kann man am Freitag dann nutzen, um die richtige Performance zu erzielen. An normalen Rennwochenenden lässt sich nicht mehr viel Neues über das Auto in Erfahrung bringen», ist sich der 44-Jährige sicher.

Mit Blick auf die eigenen Chancen in Mexiko bleibt er vorsichtig. «Was unsere Leistung auf dieser Strecke angeht, weiss ich auch nicht, was ich erwarten soll», gesteht Alonso. «Wir haben natürlich ein paar Bedenken, denn in den letzten beiden Jahren waren wir hier und auch in Las Vegas nicht konkurrenzfähig. Das sind also von den Grands Prix, die noch vor uns liegen, die beiden Rennen, die wir am meisten fürchten.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20