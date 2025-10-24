F1-Interesse verloren? Max Verstappen verteidigt sich

Max Verstappen wurde in Mexiko gefragt, ob er in diesem Jahr mangels Erfolgsaussichten vorübergehend das Interesse an der Formel 1 verloren habe. Der Red Bull Racing-Star gab darauf eine klare Antwort.

Nach vier gewonnenen WM-Kronen hat Max Verstappen auch in diesem Jahr die Chance, den Titel zu verteidigen. Der Red Bull Racing-Star hat allerdings kein leichtes Spiel, zwischenzeitlich musste er sich mit bescheidenen Ergebnissen begnügen, sein Rückstand auf WM-Leader Oscar Piastri wuchs auf mehr als 100 Punkte an.

Die Lücke konnte er zuletzt mit drei Siegen in den jüngsten vier Rennen deutlich verringern. Vor dem fünftletzten Grand Prix der Saison in Mexiko fehlen ihm nur noch 40 Punkte auf den Spitzenreiter aus Australien und 26 Punkte auf dessen Teamkollegen Lando Norris, der den zweiten Platz belegt.

Verstappen beweist immer wieder, dass er nicht locker lässt. Er tritt in jedem Rennen mit dem Ziel an, das bestmögliche Resultat zu erringen, wie er stets betont. Dennoch wurde ihm zuletzt nachgesagt, er habe das Interesse am Formel-1-Titelkampf zwischenzeitlich etwas verloren – auch weil er Gastauftritte im GT3-Auto absolviert hat.

Doch davon will der Niederländer nichts wissen. Im Fahrerlager von Mexiko stellt er klar: «Das stimmt nicht. Natürlich macht es mehr spass, wenn ich mit einer Chance auf den Sieg in ein Rennwochenende starte. Aber ich weiss, dass ich immer mein Bestes gebe und das Bestmögliche heraushole, wenn ich im Auto sitze. Ich werde also immer versuchen, das Potenzial auszuschöpfen, auch wenn ich um den vierten oder gar neunten Platz fahre.»

Zu seinen Auftritten ausserhalb der Formel 1 sagt der 68-fache GP-Sieger: «Solche Gastauftritte müssen von langer Hand geplant werden. Das kommt nicht plötzlich auf, so etwas muss gut geplant werden und die Vorbereitung braucht auch Zeit. Klar, in diesem Jahr hatte ich zum ersten Mal die Gelegenheit, wirklich auf der Nordschleife Rennen zu fahren. Aber schon zuvor hatte ich da in virtuellen Einsätzen meinen Spass. Das hat nichts daran geändert, wie professionell ich meine Rennwochenenden in der Formel 1 absolviere.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20