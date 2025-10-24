Hamilton-Warnung: Nur so besiegt man Max Verstappen

Max Verstappen rückt McLaren-Duo in der WM-Wertung immer mehr auf die Pelle. Der Druck ist gross, wie auch Lewis Hamilton weiss. Der Ferrari-Star sagt, was die McLaren-Fahrer nun tun müssen.

Dass man Max Verstappen nicht abschreiben darf, weiss Lewis Hamilton aus eigener Erfahrung. Der siebenfache Weltmeister, der den WM-Fight gegen den schnellen Red Bull Racing-Star 2021 in der letzten Runde einer langen Saison verloren hat, kennt die Gefahr, die der Titelverteidiger für seine Gegner darstellt, nur zu gut.

Deshalb kann er dem McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris im Titelkampf gegen den Niederländer auch wertvolle Tipps geben. Denn mit seinen drei Siegen in den letzten vier Grands Prix hat Verstappen seinen Rückstand auf den Spitzenreiter aus Australien auf 40 Punkte verkürzt. Von Lando Norris trennen ihn nur noch 26 Punkte.

Hamilton, der auf den Spitzenkampf angesprochen wird, winkt im Gespräch mit «Sky Sports» ab: «Es ist nicht ihr erster Titelkampf. Sie haben natürlich schon andere Titelkämpfe in anderen Kategorien bestritten und auch gewonnen. Deshalb will ich auch nicht wirklich einen Rat geben.»

Gleichzeitig betont der siebenfache Weltmeister aber auch: «Was ich sagen kann: In diesem Szenario ist es eine echte Herausforderung im gleichen Team. Der Druck ist hoch. An diesem Punkt musst du wirklich die Scheuklappen aufsetzen und alles, was von aussen kommt, ausblenden. Denn da kommt so viel von aussen – Positives und Negatives.»

«Ausserdem müssen sie jetzt knallhart sein – denn Max ist das auch. Er wird ihnen den Titel wegschnappen, wenn sie das nicht auch sind», warnt der Rekord-GP-Sieger. Und er erklärt: «Sie müssen Druck machen und alles geben. Erstens, weil sie gegen jemanden wie Max in dem Auto, das er jetzt hat, bestehen wollen. Aber auch, damit sie im teaminternen WM-Fight eine Chance haben. Da ist Beständigkeit wichtig, wie Max in den jüngsten Rennen bewiesen hat.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20