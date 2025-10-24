Fred Vasseur: Mit Leclerc & Hamilton auf einer Linie

​Ferrari ist seit einem Jahr ohne GP-Sieg. In Mexiko sagt Teamchef Fred Vasseur nach der Bestzeit von Leclerc: «Ich bin alt genug zu wissen, dass man aus dem ersten freien Training keine Rückschlüsse ziehen sollte.»

Charles Leclerc hat für Ferrari im ersten Training zum Traditions-GP von Mexiko die Bestzeit erzielt, aber nur die blauäugigsten Tifosi würden nun auf den Geraden kommen, dass die berühmteste Scuderia der Welt hier auf Siegeskurs sei.

Vorderhand letzter Sieg: Mexiko 2024 (mit Carlos Sainz).

Nur eine GP-Pole 2025: Charles Leclerc in Ungarn.

Nur eine beste Rennrunde: Lewis Hamilton in Singapur.

Da ist der Sieg von Pole-Position des britischen Superstars in China auch kein Trost. Das kann keiner schönreden: Die GP-Saison 2025 von Ferrari ist eine Enttäuschung.

Im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez hat Teamchef Fred Vasseur zum Stand der Dinge gesprochen bei Ferrari. Der 57-jährige Franzose Fred Vasseur sagt: «Ich bin alt genug zu wissen, dass man aus dem ersten freien Training keine Rückschlüsse ziehen sollte. Aber tauchen wir lieber auf P1 auf als im Mittelfeld.»



«Fakt aber ist: Diese Strecke wird sich noch stark entwickeln. Wir haben schon in der ganzen Saison starke Leistungsschwankungen erlebt, nicht nur von einem Tag zum anderen, sondern auch von einem Training zum nächsten. Damit haben auch andere Rennställe zu kämpfen.»



«Auch hier wird der Schlüssel zum Erfolg im Gebrauch der Reifen liegen: Wer sie in der Quali ins beste Arbeitsfenster bringt, wer sie im Grand Prix im besten Arbeitsfenster halten kann, der wird ein gutes Ergebnis erringen.»



«Wir haben keine einfache Saison, zugegeben, aber was mich freut, ist dass ich mit unseren zwei Piloten auf einer Linie bin in der Art und Weise, wie wir Ferrari wieder an die Spitze bringen wollen. Und es hat mich auch gefreut, dass wir in Texas nach schwierigem Beginn des Wochenendes mit den Rängen 3 und 4 ein solides Ergebnis eingefahren haben.»



Das Beste an Mexiko für Vasseur: «Unser Sieg 2024 mit Carlos Sainz. Was für eine Energie auf dem Siegerpodest!«



Das Übelste an Mexiko: «Der Strassenverkehr.»





1. Training, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784

05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916

06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331

10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680

14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689

15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862

16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153

18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310

19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371

20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854





