Kimi Antonelli: Starker Auftakt trotz Motor-Sorgen
Kimi Antonelli
Nach dem Auftakt ins Wochenende auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez durfte Kimi Antonelli zufrieden sein. Denn der junge Mercedes-Star hatte sowohl im ersten als auch im zweiten Training ein gutes Tempo an den Tag gelegt.
Die erste Session beendete er als Zweitschnellster, am Ende des Tages hatte er die drittschnellste Runde gedreht und war dabei 0,263 sec schneller als sein Teamkollege George Russell geblieben – dieser musste das Steuer allerdings im ersten Training Reservist Fred Vesti überlassen.
Antonelli erlebte aber keinen reibungslosen Tag, wie er hinterher verriet: «Ich hatte ein kleines Problem mit dem Motor, und das hat den Trainingsplan natürlich beeinflusst, alles wurde etwas hektischer dadurch. Aber wir konnten dennoch alle Runden abspulen, die wir uns vorgenommen hatten, und das ist das Wichtigste.»
Die Tagesbilanz des 19-Jährigen fällt denn auch positiv aus: «Das war ein gelungener Freitag, das erste Training war noch etwas besser als das zweite. Es war wahrscheinlich einer der besten Auftakttage seit Langem. Ich habe mich sofort wohl gefühlt und konnte von Anfang an ein gutes Tempo fahren.»
Deshalb blickt der Formel-1-Rookie auch mit Zuversicht auf das Qualifying und Rennen: «Ich freue mich auf den Rest des Wochenendes. Unser Speed sieht sowohl mit wenig als auch mit viel Sprit gut aus, aber wir wissen, dass sich die Strecke weiter verbessern wird. Es wird wichtig sein, dass auch wir uns weiterentwickeln. Wir werden unser Bestes geben und hoffen, dass wir nach dem heutigen Tag noch weitere Tage hier in Mexiko-Stadt erleben werden.»
2. Training, Mexiko
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,392 min
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,545
03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,566
04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,643
05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:17,692
06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,829
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,883
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,938
09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,939
10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,954
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,218
12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,232
13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,266
14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:18,281
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,323
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,348
17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,442
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,721
19. Alex Albon (T), Williams, 1:18,855
20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,194
1. Training, Mexiko
01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487
03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760
04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784
05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916
06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997
07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038
08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090
09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331
10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409
12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472
13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680
14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689
15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862
16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073
17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153
18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310
19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371
20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854