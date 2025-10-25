Kimi Antonelli: Starker Auftakt trotz Motor-Sorgen

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli legte einen starken Start ins Mexiko-Wochenende drin. Am Ende des Trainingsfreitags war der Teenager aus Bologna der Drittschnellste – obwohl nicht alles nach Plan lief.

Nach dem Auftakt ins Wochenende auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez durfte Kimi Antonelli zufrieden sein. Denn der junge Mercedes-Star hatte sowohl im ersten als auch im zweiten Training ein gutes Tempo an den Tag gelegt.

Die erste Session beendete er als Zweitschnellster, am Ende des Tages hatte er die drittschnellste Runde gedreht und war dabei 0,263 sec schneller als sein Teamkollege George Russell geblieben – dieser musste das Steuer allerdings im ersten Training Reservist Fred Vesti überlassen.

Antonelli erlebte aber keinen reibungslosen Tag, wie er hinterher verriet: «Ich hatte ein kleines Problem mit dem Motor, und das hat den Trainingsplan natürlich beeinflusst, alles wurde etwas hektischer dadurch. Aber wir konnten dennoch alle Runden abspulen, die wir uns vorgenommen hatten, und das ist das Wichtigste.»

Die Tagesbilanz des 19-Jährigen fällt denn auch positiv aus: «Das war ein gelungener Freitag, das erste Training war noch etwas besser als das zweite. Es war wahrscheinlich einer der besten Auftakttage seit Langem. Ich habe mich sofort wohl gefühlt und konnte von Anfang an ein gutes Tempo fahren.»

Deshalb blickt der Formel-1-Rookie auch mit Zuversicht auf das Qualifying und Rennen: «Ich freue mich auf den Rest des Wochenendes. Unser Speed sieht sowohl mit wenig als auch mit viel Sprit gut aus, aber wir wissen, dass sich die Strecke weiter verbessern wird. Es wird wichtig sein, dass auch wir uns weiterentwickeln. Wir werden unser Bestes geben und hoffen, dass wir nach dem heutigen Tag noch weitere Tage hier in Mexiko-Stadt erleben werden.»

2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,392 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,545

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,566

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,643

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:17,692

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,829

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,883

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,938

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,939

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,954

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,218

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,232

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,266

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:18,281

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,323

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,348

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,442

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,721

19. Alex Albon (T), Williams, 1:18,855

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,194





1. Training, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784

05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916

06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331

10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680

14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689

15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862

16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153

18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310

19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371

20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854