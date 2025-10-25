Dr. Helmut Marko: Das ist Verstappens Hauptgegner

Formel-1-Titelverteidiger Max Verstappen blieb am Trainingsfreitag in Mexiko Schnellster. Sein Red Bull Racing Team muss dennoch nachlegen, betonte Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko nach der 2. Session.

Die erste freie Trainingsstunde auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez musste Max Verstappen noch als Zaungast verbringen, weil Nachwuchshoffnung Arvid Lindblad an der Seite von Yuki Tsunoda für das Red Bull Racing Team auf die Strecke ging. Die halbierte Trainingszeit hielt den Titelverteidiger aber nicht davon ab, im zweiten Training die schnellste Runde des Tages zu drehen. Sein Teamkollege Yuki Tsunoda schloss den Tag als Achtschnellster ab.

Das freute auch Dr. Helmut Marko, der allerdings relativierte: «Auf eine einzelne Runde sind wir sehr wettbewerbsfähig, im Longrun aber deutlich weniger. Vor allem auf den Medium-Reifen fallen wir im Vergleich zu Lando Norris stark ab.» Der Brite aus dem MCLaren-Team sei auch Verstappens Hauptgegner. «So wie der im Longrun unterwegs war, fährt er auf und davon», befürchtet der 82-Jährige.

Dass Norris’ Teamkollege Oscar Piastri schwächelte, bezeichnete der Red Bull-Motorsportberater als Glück. Und der Grazer fand auch weiteren Grund zur Freude: «Wir müssen das mit dem Longrun sortieren, aber das Erfreuliche ist, dass Yuki näher dran ist und auch sehr brauchbare technische Aussagen getätigt hat.»

Auf die Frage, was im Renntrimm genau das Problem sei, sagte der Doktor: «Wir haben keinen Grip, Max sagt dann, das Auto ist wie auf Eis. Aber das haben beide Fahrer berichtet, nur bei der Frage, wie man das beheben kann, fielen die Vorschläge etwas unterschiedlich aus.»

2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,392 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,545

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,566

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,643

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:17,692

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,829

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,883

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,938

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,939

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,954

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,218

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,232

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,266

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:18,281

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,323

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,348

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,442

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,721

19. Alex Albon (T), Williams, 1:18,855

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,194





1. Training, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784

05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916

06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331

10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680

14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689

15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862

16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153

18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310

19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371

20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854