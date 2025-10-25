Pato O’Ward: Nach Formel-1-Einsatz im Medical Center

McLaren schickte im ersten freien Training in Mexiko Lokalmatador Pato O’Ward im Auto von Lando Norris auf die Strecke. Nach seinem Formel-1-Einsatz musste der IndyCar-Star im Streckenkrankenhaus behandelt werden.

Die Vorfreude auf seinen zweiten FP1-Einsatz im Formel-1-Renner vor heimischer Kulisse war gross, wie Pato O’Ward betonte: «Es ist immer schön, nach Hause zurückzukehren – die Atmosphäre in Mexiko ist immer etwas ganz Besonderes, genauso wie die Unterstützung der Fans. Ich freue mich auch, wieder auf die Strecke zu gehen.»

Der 26-jährige IndyCar-Star, der Teil des McLaren-Entwicklungsprogramms ist, zeigte im GP-Renner von Lando Norris auch eine gute Leistung. Er spulte 30 Runden ab und blieb 1,3 sec über der FP1-Bestzeit von Ferrari-Star Charles Leclerc. Damit belegte er Platz 13 auf der Zeitenliste.

Nach dem ersten Training musste sich O’Ward allerdings medizinisch behandeln lassen, wie die Kollegen von «ESPN» berichten. Drei Stunden lang verbrachte er demnach im Streckenkrankenhaus, weil er sich offenbar eine Lebensmittelvergiftung zugezogen hatte.

Trösten durfte sich der neunfache IndyCar-Sieger und Gesamtzweite der diesjährigen Meisterschaft der US-Serie mit seinem gelungenen Auftritt im GP-Zirkus und die Unterstützung der Fans. Er schwärmte: «Es ist so speziell für mich, in Mexiko auf die Strecke gehen zu dürfen. Die Fans waren die ganze Woche hindurch schon so laut und leidenschaftlich, dass ich mich gleich von Anfang an wieder zuhause gefühlt habe.»

«Ich möchte mich beim McLaren-Team bedanken, das mir diesen Einsatz ermöglicht hat. Wir haben unser Trainingsprogramm mit Erfolg abarbeiten können und es war mir eine Freude, Lando Norris und Oscar Piastri zu unterstützen», fügte der Rennfahrer aus Monterrey an.

2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,392 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,545

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,566

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,643

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:17,692

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,829

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,883

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,938

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,939

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,954

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,218

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,232

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,266

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:18,281

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,323

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,348

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,442

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,721

19. Alex Albon (T), Williams, 1:18,855

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,194





1. Training, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784

05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916

06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331

10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680

14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689

15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862

16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153

18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310

19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371

20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854