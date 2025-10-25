Arvid Lindblad: Heikler Einsatz im Verstappen-Auto

Bei seinem zweiten FP1-Einsatz durfte Arvid Lindblad in Mexiko die sechstschnellste Zeit bejubeln. Der Teenager aus Schweden war vor seinem Einsatz nervös, wie er berichtete – und das aus gutem Grund.

Arvid Lindblad war einer von neun Rookies, die im ersten freien Training in Mexiko zum Einsatz kamen. Für den Red Bull-Junior war es die zweite FP1-Teilnahme, bereits auf dem Silverstone Circuit hatte er im Auto von Yuki Tsunoda Gas geben dürfen und am Ende den 14. Platz auf der Zeitenliste belegt.

Auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez durfte er im Dienstwagen von Max Verstappen Gas geben – was den Druck erhöhte. Denn die Vorgabe des Teams war klar: Der britisch-schwedische Nachwuchsstar musste das Fahrzeug an einem Stück wieder in die Box bringen.

«Ich war schon ziemlich nervös», gestand Lindblad denn auch. «Angesichts der Situation in der WM war es noch wichtiger als sonst, keine Fehler zu machen oder Schäden einzufahren. Deshalb habe ich mich ganz darauf konzentriert, alles sauber hinzubekommen und ein gutes Feedback zu geben», fügte er an.

Das gelang ihm denn auch, und entsprechend zufrieden war das Team, wie der 18-Jährige stolz berichtete: «Ich denke, sie waren ziemlich happy, denn das Tempo war gut und das Auto ist auch heil geblieben. Und mein Feedback war auch vernünftig, wurde mir gesagt. Meinerseits hätte ich also nicht viel mehr tun können.»

Zufrieden war auch Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko, der die sechstschnellste Zeit des Teenagers lobte. «Er hat einen tollen Job gemacht, nachdem ihm jeder gesagt hat, dass er keinen Kratzer in dieses Auto machen durfte. Er war mit Abstand der Schnellste, ich glaube ihn trennten sechs Zehntel von den restlichen Rookies, die alle schon mehr Erfahrungskilometer gesammelt haben. Und er war auch bei seinen Aussagen sehr klar und pragmatisch, ohne hektisch zu werden. Das war also eine Empfehlung», lautete das Urteil des strengen Grazers.

2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,392 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,545

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,566

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,643

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:17,692

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,829

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,883

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,938

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,939

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,954

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,218

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,232

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,266

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:18,281

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,323

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,348

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,442

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,721

19. Alex Albon (T), Williams, 1:18,855

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,194





1. Training, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784

05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916

06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331

10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680

14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689

15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862

16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153

18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310

19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371

20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854