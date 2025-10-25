Taktik-Fehler bei McLaren? Vorteil für Max Verstappen

​Red Bull Racing hat fürs Mexiko-GP mehr Änderungen ans Auto gebracht als jedes andere Team, McLaren hingegen ist ohne neue Teile. Hat McLaren im Titelkampf einen taktischen Fehler gemacht?

Max Verstappen fährt in Mexiko mit einem neuen Unterboden, der noch mehr Abtrieb erzeugen soll, dazu hat Red Bull Racing den Wagen für die besonderen Kühlanforderungen auf 2240 Meter über Meer angepasst. Neue Teile bei McLaren? Fehlanzeige.

Hat McLaren die Entwicklung des Autos von Oscar Piastri und Lando Norris zu früh eingestellt? Wird das im Titelkampf vielleicht eine entscheidende Rolle spielen?

McLaren-Teamchef Andrea Stella: «Es ist offensichtlich, dass Red Bull Racing einen Schritt nach vorne gemacht hat. Wir hingegen müssen uns überlegen, wie wir mehr aus unserem Paket herausholen können.»

«Wir haben hier in Mexiko keine neuen Teile, wir werden für diesen letzten Teil der Saison auch keine Upgrades mehr bringen – zumindest keine substanziellen.»



«Unser Auto hat einen technischen Entwicklungsstand erreicht, der bedeutet, dass wir insbesondere bei der aerodynamischen Entwicklung definitiv am Ende angelangt sind. Für einen Punkt Abtrieb hätte die Entwicklung Wochen gedauert.»



«Wenn man sich in dieser Phase befindet und das Reglement geändert wird, so ist es viel effizienter, die Ressourcen und die Aufmerksamkeit aufs Auto des nächsten Jahres zu richten, und genau das tun wir seit geraumer Zeit.»



«Das war eine bewusste, fundierte Entscheidung, die auf Daten-Analyse basiert, beispielsweise darauf, wie schwierig es ist, die aerodynamische Effizienz auch nur um einen einzigen Punkt zu steigern, im Vergleich zu den notwendigen Ressourcen in Sachen Flussdynamik-Berechnungen und Windkanal-Nutzung, von denen wir wissen, dass sie eingeschränkt ist.»



Zur Erinnerung: Je erfolgreicher ein Formel-1-Rennstall ist, desto stärker werden vom Reglement die Ressourcen hinsichtlich Computer-Simulation und Windkanaltests zur Verfügung stehen.



Stella weiter: «Wir müssen unsere Ressourcen also so effizient wie möglich einsetzen, was für uns bedeutet, dass wir uns auf 2026 konzentrieren. Wir wollen auch 2026 Meisterschaften gewinnen, und das [erforderte] von uns, uns in diese Richtung zu konzentrieren und sicherzustellen, dass wir 2026 mit einem sehr wettbewerbsfähigen Auto an den Start gehen.»



McLaren ist nun seit dem Niederlande-GP Ende August (mit Oscar Piastri) ohne Sieg, bei vier Grands Prix und einem Sprint. So lange wie nie in der Saison 2025.



Aber Stella meint: «Wir können aus dem 2025er Auto noch viel herausholen, indem wir einfach die Abstimmung optimieren. Ich glaube an einen starken Saisonabschluss.»





2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,392 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,545

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,566

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,643

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:17,692

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,829

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,883

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,938

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,939

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,954

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,218

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,232

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,266

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:18,281

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,323

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,348

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,442

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,721

19. Alex Albon (T), Williams, 1:18,855

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,194





1. Training, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784

05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916

06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331

10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680

14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689

15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862

16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153

18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310

19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371

20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854