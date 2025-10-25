Mexiko: Norris vor Hamilton, Verstappen nur P6

​Drittes freies Training zum Traditions-GP von Mexiko im Autódromo Hermanos Rodríguez: Lando Norris fährt die schnellste Zeit, Ferrari-Star Hamilton glänzt mit P2, Piastri und Verstappen haben Sorgen.

Letzte Möglichkeit, seinen Rennwagen für die Quali und den Grand Prix zu trimmen – drittes Training in Mexiko. Viele Fahrer hatten am Freitag Mühe, vor allem in den Dauerläufen auf mittelharten Reifen fühlten sich die Autos an, «als würde ich auf Eis fahren» (Max Verstappen).

Die Fans freuten sich über querstehende Autos und Fahrer, die sich ihr Geld hart verdienen mussten. Die Piloten selber hatten weniger Freude an dieser Fahrweise. Ferrari-Star Lewis Hamilton: «Also so möchte ich keinen Grand Prix fahren.»

Die Besucher freuen sich über anhaltend schönes Wetter, zu Beginn des dritten Trainings mit 22,5 Grad, 43,6 Grad Pistentemperatur, moderater Wind sowie harmlos über den Himmel ziehenden Schäfchen-Wolken.

Champion Max Verstappen früh auf der Bahn, bei Red Bull Racing war die Abstimmung umgekrempelt, der Niederländer wollte herausfinden, ob sich der Wagen damit manierlicher anfühlt. Auch die Weltmeister Alonso und Hamilton früh auf der Bahn.



Ferrari-Star Hamilton in Kurve 4 gleich mal neben der Strecke (was am Freitag sehr vielen Piloten passierte), zum Glück ohne Beschädigung für den roten Rennwagen. Beim nächsten Versuch liess der Brite das rechte Vorderrad blockieren. Nicht idealer Beginn.



Nico Hülkenberg ging mit Rauch aus dem Heck seines Sauber-Ferrari auf die Bahn, zum Glück handelte es sich lediglich um ein sehr gut gefülltes Öl-Reservoir.



Verstappen spendierte seinen Reifen zwei Runden zum Abkühlen und nahm einen neuen Anlauf: 1:18,051 min, das war noch sehr weit entfernt von den besten Freitagzeiten.



Nach 15 Minuten tauchte Mexiko-Vorjahressieger Carlos Sainz mit seinem Williams an der Spitze auf. Der Spanier aber mit weichen Pirelli-Reifen (rot markiert), Max auf den mittelharten Walzen (gelb markiert).



Erst jetzt ging der erste McLaren auf die Bahn, mit Lando Norris. Der Engländer in Kurve 4 neben der Bahn, Versuch abgebrochen, fast Kollision mit Hamilton, der die gleiche Kurve erneut versemmelte und den Notausgang benutzt hatte. Auch Oscar Piastri patzte, die Fahrer haben im Autódromo Hermanos Rodríguez weiterhin alle Hände voll zu tun.



Neuer Anlauf von Lando Norris: dieses Mal lief es besser – Dritter hinter Sainz und Verstappen, aber vor Leclerc. Piastri konnte da nicht mithalten, nur P12.



Stand nach 20 Minuten: Sainz (weiche Pirelli) vor Verstappen, Norris, Leclerc, Tsunoda und Alonso (alle auf mittelhart), Hamilton nur auf P10, Piastri nur auf P13, Hülkenberg auf P14.



Nach 25 Minuten neu Norris an der Spitze (36 Tausendstel vor Verstappen, beide auf mittelharten Pirelli), Piastri nur auf P7, mit einem Rückstand von fast einer halben Sekunde, der Australier unglücklich mit der Fahrzeugbalance.



Das traf auch auf Mercedes-Fahrer George Russell zu (P17), der sich am Funk so meldete: «Ich rutsche hier nur herum.» Aber so schlimm konnte es nicht sein – der Singapur-Sieger rückte hoch auf Rang 3, damit vier Spitzenfahrzeuge innerhalb von 60 Tausendsteln!



Norris (McLaren): 1:18,015

Russell (Mercedes): 1:18,028

Verstappen (Red Bull Racing): 1:18,051

Leclerc (Ferrari): 1:18,075



Die ersten Zehn nach 30 Minuten innerhalb von 0,255 sec, die ersten 17 innerhalb von 726/1000! Das kann ja lustig werden in der Quali.



Die meisten Fahrer, war im Funkverkehr zu hören, taten sich sehr schwer damit, die mittelharten Reifen ideal auf Temperatur zu bringen, um damit eine schnelle Runde zu fahren. Hamilton etwa kam nicht in die Hufe: nur P10.



Nach knapp 40 Minuten neuer Leader: George Russell im Mercedes.



Mehr und mehr Fahrer nun auf den weichen Reifen, für eine Quali-Simulation. Norris hatte die Bodenfreiheit an seinem McLaren verstellen lassen (es war nicht zu sehen, ob mehr oder weniger).



Williams-Fahrer Alex Albon auf weichen Walzen auf Bestzeit-Kurs, dann ein böser Schnitzer am Eingang ins Stadion, vier Kurven vor Schluss, Runde im Eimer. Der Thai-Brite am Funk: «Das war jetzt das zweite Mal an dieser Stelle, ich sag euch doch, das Auto fühlt sich da sehr merkwürdig an.»



Mit weichen Reifen der Pariser Isack Hadjar (Racing Bulls) kurz an der Spitze, dann unterboten von Piastri (aber nur mit 81 Tausendsteln), bevor Leclerc im Ferrari das Kommando übernahm, der Monegasse seinerseits überflügelt von Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli.



Was würden die Titeljäger Verstappen und Norris als Antwort finden? Max nur Vierter, dann aber Hamilton neuer Leader, drei Zehntel schneller als sein Stallgefährte Leclerc, wow!



Lando Norris liess das nicht auf sich sitzen: P1, satte 345/1000 vor Hamilton und vor allem sechs Zehntel vor Piastri und 609/1000 vor Verstappen. Au weia!



Max am Funk: «Uff, kein Grip, weder vorne noch hinten …»





3. Training, Mexiko

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,633 min

02. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,978

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,145

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,199

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,232

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,242

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,253

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,396

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,415

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,526

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,552

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,574

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,598

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,664

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,801

16. Alex Albon (T), Williams, 1:17,994

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,046

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,412

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,581

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,186





2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,392 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,545

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,566

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,643

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:17,692

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,829

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,883

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,938

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,939

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,954

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,218

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,232

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,266

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:18,281

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,323

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,348

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,442

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,721

19. Alex Albon (T), Williams, 1:18,855

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,194





1. Training, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784

05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916

06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331

10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680

14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689

15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862

16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153

18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310

19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371

20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854





