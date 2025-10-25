Pérez: «Hamilton wäre neben Verstappen geliefert»

​Die meisten Stallgefährten von Max Verstappen haben sich bei Red Bull Racing äusserst schwergetan. Der Mexikaner Sergio Pérez behauptet: «Selbst Lewis Hamilton würde neben Max nicht bestehen.»

Der unvergessene Formel-1-Teamchef Eddie Jordan hat das einmal so formuliert: «Der wohl undankbarste Platz in der Königsklasse ist jener neben Max Verstappen – weil es so verdammt schwierig ist, gegen den Kerl gut auszusehen.»

Bislang hatte der heute 28-jährige Niederländer sieben Stallgefährten in der Formel 1: Carlos Sainz bei Toro Rosso, danach bei Red Bull Racing Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson und Yuki Tsunoda.

Gegen Sainz ging das Quali-Duell noch 12:11 aus, gegen Ricciardo 34:23. Dann aber: 11:1 gegen Gasly, 25:1 gegen Albon, 80:10 gegen Pérez, 2:0 gegen Lawson, 17:0 gegen Tsunoda.

Bei den Renn-Duellen (mit beiden im Ziel) hiess es 12:9 gegen Sainz, 35:22 gegen Ricciardo, 11:1 gegen Gasly, 17:9 gegen Albon, 79:11 gegen Pérez, 2:0 gegen Lawson, 16:1 gegen Tsunoda.



Sergio «Checo» Pérez musste Ende 2024 wegen mangelnder Leistungen gehen. Der 35-jährige Mexikaner sagt nun im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez: «Sobald die Trennung von Red Bull beschlossene Sache war, wusste ich, dass der arme Kerl, der zu RBR kommt, einfach nur hilflos sein wird – weil ich es gerade mal so geschafft hatte, zu überleben, in einem sehr schwierigen Umfeld.»



Die armen Kerle waren 2025 dann Liam Lawson (der nach nur zwei Einsätzen zu den Racing Bulls versetzt wurde) und dessen Nachfolger Yuki Tsunoda, der gegen Max genauso alt aussieht wie der Neuseeländer vor ihm.



Pérez weiter: «Es ist sehr schwierig, neben Max zu fahren. Das verstehen die meisten Leute nicht. Ich könnte so viel darüber erzählen, aber belassen wir es dabei – es gibt keinen Fahrer, der gegen Max bestehen würde. Egal, du Hamilton oder Leclerc ins Auto setzt, sie wären alle geliefert.»



Viele Probleme der Verstappen-Stallgefährten haben mit der Art und Weise zu tun, wie Max sein Auto abstimmt.



Das erinnert mich an den damaligen Benetton-Rennstall: Nachdem Michael Schumacher Ende 1995 zu Ferrari gezogen war, testeten Gerhard Berger und Jean Alesi sein Auto. Sie drehten sich wie Anfänger. Beide sagten danach in fast gleichen Worten: «Es ist mir unerklärlich, wie Schumi mit diesem Auto fahren kann, geschweige denn so schnell.»



Pérez bestätit – die Abstimmungs-Philosophie von RBR, die fast ausschliesslich auf Verstappens Vorlieben basiert, macht es extrem knifflig, konstant Leistung zu bringen. «Als Fahrer ist es wirklich schwierig, wenn man ständig darüber nachdenken muss, wie man fahren soll. Das sollte doch alles automatisch passieren. Wenn du das dann verkopfst, dann ist es klar, wohin das führt.»



Max mag (wie damals Schumi) ein Auto, das ihm von der Vorderachse möglichst viel Gefühl vermittelt. Wenn bei diesem Set-up das Heck eher lebhaft wird, dann kann der Niederländer damit gut leben. Die meisten Stallgefährten können das nicht.



Der sechsfache GP-Sieger Pérez weiter: «Man muss sich an Max’ Fahrweise anpassen. Es ist nicht so, dass das Auto dann schlecht liegt, aber die Fahrzeugbalance ist sehr speziell. Und wenn man es nicht so fährt wie er, ist man vollständig verloren.»



«Es gibt so viele Dinge, die Aussenstehende nicht erkennen. Es geht nicht nur darum, schnell zu fahren, sondern auch darum, mit dem Druck und den Erwartungen umzugehen. Es ist wirklich hart. Und deshalb sage ich – kein Fahrer kann bei Red Bull Racing einfach so daherkommen und alles läuft wie am Schnürchen.»







3. Training, Mexiko

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,633 min

02. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,978

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,145

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,199

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,232

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,242

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,253

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,396

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,415

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,526

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,552

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,574

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,598

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,664

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,801

16. Alex Albon (T), Williams, 1:17,994

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,046

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,412

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,581

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,186







2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,392 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,545

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,566

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,643

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:17,692

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,829

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,883

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,938

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,939

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,954

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,218

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,232

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,266

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:18,281

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,323

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,348

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,442

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,721

19. Alex Albon (T), Williams, 1:18,855

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,194





1. Training, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784

05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916

06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331

10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680

14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689

15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862

16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153

18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310

19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371

20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854