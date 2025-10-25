Norris (McLaren) nach Mexiko-Pole: «Wie geht das?»

​Lando Norris hat sich für den Grossen Preis von Mexiko die beste Ausgangslage erzeugt: 14. Pole-Position seiner F1-Karriere. Der Brite ist baff und sagt: «Was für eine Runde – wie habe ich das gemacht?»

Lando Norris wird den Traditions-GP von Mexiko vom besten Startplatz in Angriff nehmen: Der 25-jährige Engländer hat beim spannenden Qualifying im Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt die Ferrari-Fahrer Leclerc und Hamilton hinter sich gelassen – 14. Pole in der Königsklasse, seine fünfte in dieser Saison (nach Australien, Monaco, Österreich und Belgien) und seine erste auf dieser Rennstrecke. Für McLaren ist dies die 175. Formel-1-Pole, die zehnte in dieser Saison und die erste in Mexiko seit Gerhard Berger 1990!

Norris hat in der Königsklasse nun so viele Poles eingefahren wie Rubens Barrichello, Ronnie Peterson, James Hunt und Alberto Ascari.

Seit die Formel 1 im Jahre 2015 nach Mexiko zurückgekehrt ist, ist das Rennen vier Mal von Pole gewonnen worden (Rosberg 2015, Hamilton 2016, Verstappen 2022, Sainz 2024).



Norris ist nach dem Qualifying sichtlich happy und erzählt: «Was für eine Runde – wie habe ich das nur gemacht? Es kommt mir ewig vor, dass ich auf Pole stand.»



«Ich habe das ganze Wochenende im Auto ein gutes Gefühl, aber ganz ehrlich, was auf dieser Runde passiert ist, wie geht das? Die Runde fühlte sich im Rennwagen anständig an, aber mehr nicht. Als ich dann aufs Lenkrad guckte und die Zeit sah, traute ich meinen Augen kaum.»



«Ferrari hat mich in Atem gehalten, aber zum Glück konnte ich nochmals nachlegen.»



Macht sich Lando Sorgen wegen der langen Fahrt zur ersten Kurve? «Ich verkopfe das nicht. Niemand weiss, was im Rennen passiert. Ich habe hier gute Grands Prix gezeigt, nur das zählt für mich.»



Norris hat gute Chancen, am Sonntag hier in Mexiko die WM-Führung an sich zu reissen, denn Oscar Piastri wird von P7 ins Rennen gehen müssen. Lando: «Daran denke ich nicht, ich will gewinnen, alles Andere ergibt sich von selber.»



«Ich weiss, dass ich schnelle Jungs hinter mir habe, und ich erwarte viel Gegenwind. Aber ich will diesen Sieg.»





Qualifying, Mexiko

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,586 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,848

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,938

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,034

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,070

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,118

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,172

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,174

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,252

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,460

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,816

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,837

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,016

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,103

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,072

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,412

17. Alex Albon (T), Williams, 1:17,490

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,546

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,606

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,670



