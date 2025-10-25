Charles Leclerc (Ferrari/2.): «Dann bist du verloren»

​Zweiter Startplatz für Charles Leclerc im Abschlusstraining zum Traditions-GP von Mexiko, der Ferrari-Fahrer muss sich Lando Norris beugen, ist aber zufrieden: «Mehr konnte ich aus dem Auto nicht herausholen.»

Charles Leclerc wird den Grossen Preis von Mexiko von Startplatz 2 hinter Lando Norris in Angriff nehmen, keine üble Ausgangslage, wenn wir auf die letzten Jahre blicken: Von Startplatz 2 wurde der Mexiko-GP 2017 und 2018 gewonnen (beide Male war es Max Verstappen).

Der 28-jährige Monegasse erzählt: «Auf dieser Strecke ist die Quali so knifflig wie auf kaum einer anderen Rennstrecke. Es ist sehr leicht, das Auto zu überfahren, will heissen – mehr aus dem Wagen zu holen, als er eigentlich hergibt, und dann fängst du an zu rutschten, und sobald das passiert, bist zu verloren.»

«Ich bin mit diesem zweiten Platz sehr zufrieden, weil ich genau weiss, dass ich die Zeit von Lando nicht hätte knacken können. Mehr war heute nicht drin.»

«Klar wurmt es dich immer, wenn du nicht auf Pole bist. Wir konnten uns schön steigern, aber letztlich muss ich ehrlich sagen, die Zeit von Lando hätte ich nicht fahren können, auch wenn du immer in der einen Kurve oder der anderen noch ein wenig Zeit finden kannst.»



«Hier ist es einfach, einen Fehler zu machen, und das rächt sich brutal auf der Stoppuhr. Die Bahn wurde schneller und schneller, und wir haben es geschafft, damit Schritt zu halten.»



Ferrari hat fast genau auf den Tag genau vor einem Jahr in Mexiko vorderhand letztmals gewonnen und meint: «Wir haben guten Renn-Speed, aber leider hat den Lando auch. Der Start ist mir uns eine Gelegenheit, gleich mal einen Rang gutzumachen. Ich werde alles geben, um den Tifosi das bestmögliche Ergebnis zu geben.»







Qualifying, Mexiko

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,586 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,848

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,938

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,034

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,070

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,118

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,172

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,174

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,252

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,460

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,816

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,837

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,016

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,103

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,072

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,412

17. Alex Albon (T), Williams, 1:17,490

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,546

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,606

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,670