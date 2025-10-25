Charles Leclerc (Ferrari/2.): «Dann bist du verloren»
Charles Leclerc
Charles Leclerc wird den Grossen Preis von Mexiko von Startplatz 2 hinter Lando Norris in Angriff nehmen, keine üble Ausgangslage, wenn wir auf die letzten Jahre blicken: Von Startplatz 2 wurde der Mexiko-GP 2017 und 2018 gewonnen (beide Male war es Max Verstappen).
Der 28-jährige Monegasse erzählt: «Auf dieser Strecke ist die Quali so knifflig wie auf kaum einer anderen Rennstrecke. Es ist sehr leicht, das Auto zu überfahren, will heissen – mehr aus dem Wagen zu holen, als er eigentlich hergibt, und dann fängst du an zu rutschten, und sobald das passiert, bist zu verloren.»
«Ich bin mit diesem zweiten Platz sehr zufrieden, weil ich genau weiss, dass ich die Zeit von Lando nicht hätte knacken können. Mehr war heute nicht drin.»
«Klar wurmt es dich immer, wenn du nicht auf Pole bist. Wir konnten uns schön steigern, aber letztlich muss ich ehrlich sagen, die Zeit von Lando hätte ich nicht fahren können, auch wenn du immer in der einen Kurve oder der anderen noch ein wenig Zeit finden kannst.»
«Hier ist es einfach, einen Fehler zu machen, und das rächt sich brutal auf der Stoppuhr. Die Bahn wurde schneller und schneller, und wir haben es geschafft, damit Schritt zu halten.»
Ferrari hat fast genau auf den Tag genau vor einem Jahr in Mexiko vorderhand letztmals gewonnen und meint: «Wir haben guten Renn-Speed, aber leider hat den Lando auch. Der Start ist mir uns eine Gelegenheit, gleich mal einen Rang gutzumachen. Ich werde alles geben, um den Tifosi das bestmögliche Ergebnis zu geben.»
Qualifying, Mexiko
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,586 min
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,848
03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,938
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,034
05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,070
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,118
07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,172
08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,174
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,252
10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,460
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,816
12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,837
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,016
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,103
15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,072
16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,412
17. Alex Albon (T), Williams, 1:17,490
18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,546
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,606
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,670