Verstappen (5.) verzweifelt: «Einfach nur schlecht»

​Formel-1-Weltmeister Max Verstappen muss für den Mexiko-GP mit Startplatz 5 Vorlieb nehmen. Der Niederländer macht sich keine Illusionen: «Alle Dauerläufe waren ernüchternd, ich sehe fürs Rennen keine Besserung.»

Beginnen wir mit dem Glas halb leer: Max Verstappen konnte im Training zum Mexiko-GP den Speed von Lando Norris im McLaren nicht mitgehen und musste sich in der spannenden Quali auch von Charles Leclerc und Lewis Hamilton in den Ferrari sowie von George Russell im Mercedes schlagen lassen – nur Startplatz 5.

Das Glas halb leer lautet: Sein WM-Rivale Oscar Piastri steht noch weiter hinten, nun Achtschnellster, damit wird wegen der Strafversetzung von Carlos Sainz (Crash mit Antonelli in Texas, fünf Ränge zurück) hier in Mexiko dann P7.

Verstappen bleibt wie immer mit beiden Füssen fest auf dem Boden und sagt über sein Abschlusstraining im Autódromo Hermanos Rodríguez: «Das war wirklich schwierig. Ich hatte auf der ersten schnellen Runde in Kurve 9 einen Zacker drin; in diesem schnellen Teil mit den S-Kurven war der Wagen nur schwerlich kontrollierbar.»

«Es fehlte einfach die notwendige Balance, und ich konnte deswegen nicht angreifen; ich rutschte nur herum, mal untersteuerte der Wagen, mal übersteuerte er – gar nicht gut.»



«Wir sind in allen Belangen schlecht, und mit dem zweiten Reifensatz – ihr müsst euch nur mal meine Bordkamera-Aufnahmen ansehen – war es in den schnellen Kurven noch übler.»



«Keine Runde hat sich heute gut angefühlt. Keine Balance, kein Grip, und ich erwarte, dass es morgen im Rennen eher noch schlimmer wird. Alle Dauerläufe, die ich gefahren bin, waren ernüchternd, und ich erkenne keinen Grund, wieso das im Grand Prix auf einmal besser laufen sollte.»





Qualifying, Mexiko

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,586 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,848

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,938

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,034

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,070

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,118

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,172

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,174

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,252

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,460

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,816

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,837

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,016

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,103

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,072

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,412

17. Alex Albon (T), Williams, 1:17,490

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,546

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,606

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,670