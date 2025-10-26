Oscar Piastri (McLaren/8.) ratlos: «Ein Rätsel»

​WM-Leader Oscar Piastri kann sich nicht erklären, wieso er in Mexiko nicht auf Tempo kommt. «Ich kann nicht mehr Speed aus dem Wagen holen, und ich weiss nicht warum. Es ist ein Rätsel.»

Was ist nur los mit Oscar Piastri? Seit der Kollision mit seinem McLaren-Stallgefährten Lando Norris in Singapur ist die Leichtigkeit weg, Norris holt auf, Verstappen holt auf, und wenn das in Mexiko hier so weitergeht, dann wird Piastri am Sonntag die WM-Führung los sein.

Piastri wird von Startplatz 7 ins Rennen gehen müssen, Norris kann von der Pole-Position losbrausen, das sieht düster aus für den 24-jährigen Australier.

Piastri im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez: «Ich kann nicht mehr Speed aus dem Wagen holen, und ich weiss nicht warum. Es ist ein Rätsel.»

«Der Abstand zu Lando ist das ganze Wochenende über immer ungefähr gleich. Wir müssen uns dringend ansehen, was da schiefläuft. Klar ist das frustrierend.»

«Es hat sich auch nichts geändert, wie ich mich im Wagen fühle. Ich komme einfach nicht auf Tempo, und das war auch vor einer Woche in Texas so. Wir müssen dem auf den Grund gehen, aber ganz ehrlich – gerade eben bin ich ein wenig ratlos.»



«Ich werde meine Haut im Rennen so teuer verkaufen wie möglich. Meine erste Chance, um Ränge gutzumachen, ist die erste Kurve. Mal sehen, wohin mich das bringt.»



Wie in Texas fällt auf: Piastris Wagen scheint mehr zu rutschen als jener von Norris, damit einher geht weniger Vertrauen. Ein Vergleich zeigt: Oscar verliert fast in jeder Passage Zeit auf Lando, der Engländer brettert auch viel beherzter über die Randsteine.



Das Problem für Piastri und seine Ingenieure: Sie wissen im Moment nicht, wo sie den Hebel ansetzen müssen.





Qualifying, Mexiko

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,586 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,848

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,938

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,034

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,070

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,118

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,172

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,174

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,252

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,460

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,816

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,837

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,016

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,103

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,072

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,412

17. Alex Albon (T), Williams, 1:17,490

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,546

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,606

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,670