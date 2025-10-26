Max Verstappen: «Ich brauche Pech der Gegner»

​Red Bull Racing-Star Max Verstappen wird beim Grossen Preis von Mexiko versuchen, das Beste aus seinem fünften Startplatz zu machen. Aber der Champion gibt zu: «Ich brauche Pech der Gegner.»

Einhellige Frage im Fahrer des Autódromo Hermanos Rodríguez nach dem Abschlusstraining: Wer wird beim Grand Prix von Mexiko wohl Zweiter hinter Lando Norris?

Die Frage gründet auf bärenstarken Dauerläufen des Engländers am Freitag und auf einer überzeugenden Fahrt zu 14. Formel-1-Pole.

Die direkten Gegner im Kampf um die Fahrer-WM mussten in der Quali hartes Brot essen: Max Verstappen Fünfter, Oscar Piastri sogar nur Achtschnellster. Daraus wird Startplatz 7, wegen der Strafversetzung von Carlos Sainz.

Verstappen über den mangelnden Speed: «Wenn wir im Detail wüssten, woran es liegt, dann würden wir es ändern. Wir haben sehr viele verschiedenen Dinge ausprobiert, aber so richtig gut davon war nichts. Es ist nicht so, dass wir es nicht versuchen würden, es ist nur so, dass wir hier das perfekte Arbeitsfenster des Autos nicht finden.»



«Auch vor der Quali haben wir nochmals feinjustiert, und auch dieses Mal fühlte sich das nicht an wie erhofft. In einigen Bereichen wurde die Balance besser, in anderen aber schwieriger, und so ist es natürlich nicht ganz einfach, nach Herzenslust anzugreifen.»



«Ich weiss noch nicht so richtig, wie ich eine Aufholjagd gestalten soll, wenn mein Auto nicht schnell genug ist. Ich schätze, ich brauche Pech der Gegner, um vorzurücken.»



«Keine Runde war richtig zufriedenstellend hier, weder auf eine schnelle Runde, noch im Dauerlauf. Und es ist nicht damit zu rechnen, dass ich dies am Sonntag auf einmal ändern wird.»







Qualifying, Mexiko

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,586 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,848

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,938

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,034

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,070

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,118

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,172

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,174

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,252

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,460

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,816

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,837

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,016

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,103

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,072

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,412

17. Alex Albon (T), Williams, 1:17,490

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,546

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,606

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,670