Tsunodas Quali-Drama: 12 Tausendstel, die weh tun
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda blieb im zweiten Qualifying-Abschnitt in Mexiko knapp zwei Zehntel langsamer als sein Red Bull Racing-Teamkollege Max Verstappen. Doch diese machten den Unterschied: Während der Titelverteidiger ins Q3 vorrückte und schliesslich die fünftschnellste Runde drehte, landete der Japaner auf dem elften Platz.
Am Ende verpasste er das Weiterkommen um 12 Tausendstel. Diese fehlten ihm auf die Rundenzeit von Racing Bulls-Rookie Isack Hadjar. Dass er durch die Strafversetzung von Carlos Sainz eine Position nach vorne rücken und von Startplatz 10 losfahren darf, milderte die Schmach, gegen seinen potenziellen Nachfolger im Red Bull Racing-Team den kürzeren gezogen zu haben, aber kaum.
«Es ist, wie es ist», sagte Tsunoda nach seinem Ausscheiden. Und er tröstete sich: «Es war wirklich eng, und wenigstens fiel der Zeitunterschied zu meinem Teamkollegen überschaubar aus. Das ist meiner Ansicht nach ein gutes Zeichen.»
Das Gefühl im Auto habe sich im Verlauf des Wochenendes verbessert, fügte der 25-Jährige an. «Auch das ist ein gutes Zeichen, das Fahrverhalten hat sich konstant verbessert. Es fehlte am Ende einfach das Tempo, um den Sprung ins Q3 zu schaffen. Ich werde alles geben, um von Startplatz 10 aus ein paar Punkte zu holen, die mit Blick auf den Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung sehr wichtig sind.»
Qualifying, Mexiko
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,586 min
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,848
03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,938
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,034
05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,070
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,118
07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,172
08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,174
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,252
10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,460
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,816
12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,837
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,016
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,103
15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,072
16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,412
17. Alex Albon (T), Williams, 1:17,490
18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,546
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,606
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,670