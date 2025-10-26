Tsunodas Quali-Drama: 12 Tausendstel, die weh tun

Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda verpasste im Qualifying auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko den Q3-Einzug. Dennoch hatte der Japaner nach der Zeitenjagd auch Positives zu berichten.

Yuki Tsunoda blieb im zweiten Qualifying-Abschnitt in Mexiko knapp zwei Zehntel langsamer als sein Red Bull Racing-Teamkollege Max Verstappen. Doch diese machten den Unterschied: Während der Titelverteidiger ins Q3 vorrückte und schliesslich die fünftschnellste Runde drehte, landete der Japaner auf dem elften Platz.

Am Ende verpasste er das Weiterkommen um 12 Tausendstel. Diese fehlten ihm auf die Rundenzeit von Racing Bulls-Rookie Isack Hadjar. Dass er durch die Strafversetzung von Carlos Sainz eine Position nach vorne rücken und von Startplatz 10 losfahren darf, milderte die Schmach, gegen seinen potenziellen Nachfolger im Red Bull Racing-Team den kürzeren gezogen zu haben, aber kaum.

«Es ist, wie es ist», sagte Tsunoda nach seinem Ausscheiden. Und er tröstete sich: «Es war wirklich eng, und wenigstens fiel der Zeitunterschied zu meinem Teamkollegen überschaubar aus. Das ist meiner Ansicht nach ein gutes Zeichen.»

Das Gefühl im Auto habe sich im Verlauf des Wochenendes verbessert, fügte der 25-Jährige an. «Auch das ist ein gutes Zeichen, das Fahrverhalten hat sich konstant verbessert. Es fehlte am Ende einfach das Tempo, um den Sprung ins Q3 zu schaffen. Ich werde alles geben, um von Startplatz 10 aus ein paar Punkte zu holen, die mit Blick auf den Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung sehr wichtig sind.»

Qualifying, Mexiko

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,586 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,848

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,938

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,034

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,070

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,118

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,172

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,174

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,252

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,460

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,816

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,837

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,016

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,103

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,072

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,412

17. Alex Albon (T), Williams, 1:17,490

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,546

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,606

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,670