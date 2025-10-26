Fernando Alonso: «In den ersten Kurven passiert viel»

Fernando Alonso kam im Qualifying zum fünftletzten GP des Jahres in Mexiko nicht über den 14. Platz hinaus. Die Hoffnung, auf dem Autódromo Hermanos Rodriguez in die Punkte zu fahren, hat er dennoch nicht aufgegeben.

Der Qualifying-Samstag auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez hatte für Fernando Alonso bereits nicht wie geplant begonnen. Der 44-jährige Asturier drehte in der dritten und letzten freien Trainingsstunde nur 12 Runden, dann musste er die Box ansteuern, weil sein Team ein Problem am Auto ausgemacht hatte.

Die Mannschaft aus Silverstone arbeitete durch, sodass der Dienstwagen des zweifachen Weltmeisters pünktlich zur Zeitenjagd im Qualifying bereit war. Alonso rückte aus und schaffte es als Zwölfter ins Q2. Dort kam er aber nicht über den 14. Platz hinaus.

Der Spanier fasste nach seinem Aus gewohnt nüchtern zusammen: «Das war ein schwieriges Wochenende. Im Grossen und Ganzen waren wir einfach nicht konkurrenzfähig – und damit haben wir auch gerechnet, denn schon auf dem Papier sind diese Strecke hier in Mexiko und der Rundkurs von Las Vegas wohl die schlechtesten Pflaster für uns.»

«Leider hat sich das auf der Strecke bestätigt, wir sind einfach nicht schnell genug. Aber mal schauen, was im Rennen möglich ist. Ich denke, der Start bietet die grösste Chance, um nach vorne zu kommen», fügte der 32-fache GP-Sieger an. Seine Hoffnung auf frische WM-Punkte hat er noch nicht aufgegeben. «Es ist alles möglich, in den ersten drei Kurven passiert normalerweise viel. Vielleicht profitieren wir ja von dem, was vor uns los sein wird.»

Qualifying, Mexiko

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,586 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,848

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,938

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,034

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,070

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,118

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,172

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,174

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,252

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,460

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,816

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,837

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,016

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,103

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,072

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,412

17. Alex Albon (T), Williams, 1:17,490

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,546

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,606

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,670