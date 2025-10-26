Nico Hülkenberg: Im Mexiko-Qualifying am Limit

Für Nico Hülkenberg fiel das Abschlusstraining auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt enttäuschend aus. Der Deutsche hofft dennoch, im fünftletzten Grand Prix der Saison auf ein starkes Ergebnis.

Das Qualifying zum Mexiko-GP erwies sich für das Sauber-Duo als knifflig. Auf dem 4,304 km langen Autódromo Hermanos Rodríguez kam Formel-1-Rookie Gabriel Bortoleto nicht über das Q1 hinaus. Das Weiterkommen verpasste der Brasilianer nur knapp, ihm fehlte etwas mehr als eine Zehntel, um im Q2 mitzumischen. Deshalb musste er sich mit dem 16. Platz begnügen.

Sein deutlich erfahrenerer Teamkollege Nico Hülkenberg war hingegen schnell genug, um auch bei der Zeitenjagd um die Top-15-Startplätze dabei zu sein. Am Ende belegte er den 13. Platz – und war enttäuscht, wie er unumwunden gestand. «Ich bin nicht superglücklich mit diesem Ergebnis, denn ich dachte, dass noch mehr geht.»

«In den freien Trainings sah das Ganze noch vielversprechender aus. Aber jetzt im Qualifying haben wir das Limit gefunden. Ich hatte Mühe, mehr Zeit auf einer schnellen Runde zu finden, und die Balance hat das Fahren sehr knifflig gemacht», schilderte der Deutsche, der dennoch auf ein starkes Ergebnis hofft: «Beim Renntempo waren wir zuletzt alle ziemlich nah beieinander, und auch wenn es hier nicht einfach ist, einen Gegner zu überholen, werden wir schauen, wie wir strategisch nach vorne kommen können. Und im Rennen werde ich hart kämpfen.»

Teamchef Jonathan Wheatley bestätigte: «Nico war mit dem Auto am Limit. Das Arbeitsfenster dieser Autos ist sehr schmal, alles muss perfekt stimmen, von der Reifentemperatur bis zur Fahrzeug-Balance. Deshalb fallen die Ergebnisse im Mittelfeld auch so unterschiedlich aus.»

Qualifying, Mexiko

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,586 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,848

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,938

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,034

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,070

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,118

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,172

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,174

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,252

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,460

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,816

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,837

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,016

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,103

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,072

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,412

17. Alex Albon (T), Williams, 1:17,490

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,546

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,606

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,670