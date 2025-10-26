Kimi Antonelli: Selbstkritik nach Platz 6 im Quali

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli schaffte es im Abschlusstraining auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez ins Q3. Am Ende belegte er den sechsten Platz. Dennoch übte sich der Mercedes-Pilot in Selbstkritik.

Am Ende waren es nur 84 Tausendstel, die Kimi Antonelli von seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell trennten. Der routinierte Brite hatte im Abschlusstraining von Mexiko die viertschnellste Runde gedreht und sich damit einen Platz in der zweiten Startreihe gesichert. Für Antonelli reichte es zum sechsten Platz.

Damit war der ehrgeizige Nachwuchsstar nicht wirklich zufrieden. Nach getaner Arbeit erklärte er: «Ich denke, es wäre etwas mehr möglich gewesen. Doch ich hatte einen wirklich schlechten Start im Q1, denn ich tat mich schwer damit, meinen Rhythmus zu finden.»

Dies habe seine Lage für das restliche Qualifying verschlechtert, fügte der 19-Jährige aus Bologna an. «Sowohl im ersten als auch im zweiten Abschnitt des Abschlusstrainings musste ich mich jeweils auf meiner letzten Runde verbessern.»

Und Antonelli ergänzte selbstkritisch: «Ich war zum Start der Session einfach nicht gut genug, was wirklich schade ist.» Gleichzeitig tröstete er sich: «Der sechste Platz ist nicht so weit von Position 3 entfernt. Ich werde im Rennen also kämpfen, und ich denke, die Ausgangslage ist nicht schlecht. Der Start wird wichtig sein und ich hoffe, dass ich da schon ein paar Positionen gutmachen kann.»

Qualifying, Mexiko

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,586 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,848

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,938

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,034

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,070

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,118

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,172

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,174

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,252

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,460

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,816

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,837

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,016

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,103

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,072

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,412

17. Alex Albon (T), Williams, 1:17,490

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,546

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,606

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,670