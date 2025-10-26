Kimi Antonelli: Selbstkritik nach Platz 6 im Quali
Kimi Antonelli
Am Ende waren es nur 84 Tausendstel, die Kimi Antonelli von seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell trennten. Der routinierte Brite hatte im Abschlusstraining von Mexiko die viertschnellste Runde gedreht und sich damit einen Platz in der zweiten Startreihe gesichert. Für Antonelli reichte es zum sechsten Platz.
Damit war der ehrgeizige Nachwuchsstar nicht wirklich zufrieden. Nach getaner Arbeit erklärte er: «Ich denke, es wäre etwas mehr möglich gewesen. Doch ich hatte einen wirklich schlechten Start im Q1, denn ich tat mich schwer damit, meinen Rhythmus zu finden.»
Dies habe seine Lage für das restliche Qualifying verschlechtert, fügte der 19-Jährige aus Bologna an. «Sowohl im ersten als auch im zweiten Abschnitt des Abschlusstrainings musste ich mich jeweils auf meiner letzten Runde verbessern.»
Und Antonelli ergänzte selbstkritisch: «Ich war zum Start der Session einfach nicht gut genug, was wirklich schade ist.» Gleichzeitig tröstete er sich: «Der sechste Platz ist nicht so weit von Position 3 entfernt. Ich werde im Rennen also kämpfen, und ich denke, die Ausgangslage ist nicht schlecht. Der Start wird wichtig sein und ich hoffe, dass ich da schon ein paar Positionen gutmachen kann.»
Qualifying, Mexiko
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,586 min
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,848
03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,938
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,034
05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,070
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,118
07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,172
08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,174
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,252
10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,460
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,816
12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,837
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,016
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,103
15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,072
16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,412
17. Alex Albon (T), Williams, 1:17,490
18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,546
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,606
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,670