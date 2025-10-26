Kann Ferrari in Mexiko siegen? Das sagt Fred Vasseur

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur konnte nach dem Qualifying von Mexiko zwar nicht die Pole bejubeln. Dennoch durfte er sich über ein starkes Ergebnis freuen. Der Franzose erklärt, worauf es im GP ankommen wird.

Im Kampf um die Pole-Position zum Mexiko-GP hatten die Ferrari-Piloten letztlich keine Chance: Lando Norris, der bereits am Trainingsfreitag mit seinen Longrun-Auftritten für Sorgenfalten bei den McLaren-Konkurrenten gesorgt hatte, war in einer eigenen Liga unterwegs. Am Ende trennten den Polesetter mehr als zweieinhalb Zehntel vom Rest des Feldes.

Dennoch strahlten die Ferrari-Teammitglieder mit der mexikanischen Sonne um die Wette. Denn Charles Leclerc und Lewis Hamilton sicherten sich als erste Verfolger des Briten die Startplätze 2 und 3. Teamchef Fred Vasseur freute sich: «Das war ein gutes Qualifying, wahrscheinlich das beste Abschlusstraining seit Saisonstart, wobei wir Budapest nicht vergessen dürfen.»

«Aber dieses Qualifying war etwas besser, denn wir waren von Anfang an bei der Musik, alles lief sehr gut. Wir konnten auch mit Charles einen Satz der weichen Reifenmischung fürs Rennen aufsparen, was sehr wichtig ist, denn das gibt uns mehr strategische Freiheiten», ergänzte der Franzose, der weiss: «Wenn du gleich von Anfang an gut ins Rennwochenende startest, ist es viel einfacher, die Detailarbeit zu erledigen, als wenn der Freitag nicht gut läuft.»

Ein wichtiger Erfolgsfaktor im fünftletzten GP der Saison ist die Strategie, wie Vasseur betont. «Es wird sich viel um die Kühlung drehen und auch darum, freie Fahrt zu haben. Es wird sicherlich viel strategisches Geschick gefordert. Auch ein guter Start ist wichtig, vieles wird davon abhängen, wie es auf den ersten Metern laufen wird.»

Qualifying, Mexiko

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,586 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,848

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,938

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,034

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,070

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,118

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,172

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,174

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,252

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,460

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,816

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,837

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,016

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,103

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,072

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,412

17. Alex Albon (T), Williams, 1:17,490

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,546

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,606

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,670