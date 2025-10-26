Max Verstappen/5.: «Aufholjagd? Wie soll das gehen?»

​Max Verstappen in den vergangenen sechs Formel-1-Rennen (fünf GP, ein Sprint): vier Siege, zwei zweite Ränge. Diese Serie wird in Mexiko wohl enden, denn der Niederländer findet keinen Speed.

Die Ausgangslage von Max Verstappen in Mexiko ist schwierig: Im spannenden Abschlusstraining hat er lediglich den fünften Startplatz erkämpft. Aber Moment mal, hat Max hier nicht fünf Mal gewonnen? Hat er nicht in den vergangenen Jahren immer wieder fabelhafte Aufholjagden zu Podestplätzen und Siegen gezeigt?

Der 28-jährige Red Bull Racing-Star dämpft die Erwartungen der Fans: «Aufholjagd? Wie soll das gehen? Es kann keine Aufholjagd geben, wenn man kein Tempo hat. Keine einzige Runde hier war wirklich gut, nicht mit wenig Sprit im Tank, nicht im Dauerlauf. Wir haben es nicht geschafft, den Wagen ins beste Arbeitsfenster zu bekommen.»

Aber, so hoffen die Verstappen-Fans weiter, kann Max nicht nach dem Start ein wenig zaubern und bei der langen Anfahrt zur ersten Kurve Ränge gutmachen? Auch hier hält Max den Ball flach: «Es spielt doch keine Rolle, was ich in der ersten Kurve anstelle, wenn mein Wagen keinen Speed hat. Selbst wenn ich gleich zwei Autos schnappen würde, die gehen später dann wieder an mir vorbei.»

Verstappen über seine Vorgehensweise: «Ich werde versuchen, mich aus allem Ärger rauszuhalten, ich werde mein eigenes Rennen fahren und halt so viele Punkte holen, wie es geht.»



Aus den fünf Mexiko-Siegen wird also kaum Nummer 6. Max: «Die Leute vergessen vielleicht – wir waren hier letztes Jahr auch nicht gut. Viele sagen, aber Max, du hast hier doch so oft gewonnen, also musst du auch schnell sein. Aber da hatten wir oft das schnellste Auto im Feld, das hat Probleme in Mexiko kaschiert. Jetzt liegt das Feld dichter beisammen, und wir sind einfach nicht gut genug.»





Und so gehen sie heute ins Rennen:

01. Lando Norris (GB), McLaren

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari

04. George Russell (GB), Mercedes

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls

09. Oliver Bearman (GB), Haas

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing

11. Esteban Ocon (F), Haas

12. Carlos Sainz (E), Williams *

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber

17. Alex Albon (T), Williams

18. Pierre Gasly (F), Alpine

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

20. Franco Colapinto (RA), Alpine

* 5 Plätze zurück wegen Kollision mit Antonelli in Texas