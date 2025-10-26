Max Verstappen/5.: «Aufholjagd? Wie soll das gehen?»
Max Verstappen im Mexiko
Die Ausgangslage von Max Verstappen in Mexiko ist schwierig: Im spannenden Abschlusstraining hat er lediglich den fünften Startplatz erkämpft. Aber Moment mal, hat Max hier nicht fünf Mal gewonnen? Hat er nicht in den vergangenen Jahren immer wieder fabelhafte Aufholjagden zu Podestplätzen und Siegen gezeigt?
Der 28-jährige Red Bull Racing-Star dämpft die Erwartungen der Fans: «Aufholjagd? Wie soll das gehen? Es kann keine Aufholjagd geben, wenn man kein Tempo hat. Keine einzige Runde hier war wirklich gut, nicht mit wenig Sprit im Tank, nicht im Dauerlauf. Wir haben es nicht geschafft, den Wagen ins beste Arbeitsfenster zu bekommen.»
Aber, so hoffen die Verstappen-Fans weiter, kann Max nicht nach dem Start ein wenig zaubern und bei der langen Anfahrt zur ersten Kurve Ränge gutmachen? Auch hier hält Max den Ball flach: «Es spielt doch keine Rolle, was ich in der ersten Kurve anstelle, wenn mein Wagen keinen Speed hat. Selbst wenn ich gleich zwei Autos schnappen würde, die gehen später dann wieder an mir vorbei.»
Verstappen über seine Vorgehensweise: «Ich werde versuchen, mich aus allem Ärger rauszuhalten, ich werde mein eigenes Rennen fahren und halt so viele Punkte holen, wie es geht.»
Aus den fünf Mexiko-Siegen wird also kaum Nummer 6. Max: «Die Leute vergessen vielleicht – wir waren hier letztes Jahr auch nicht gut. Viele sagen, aber Max, du hast hier doch so oft gewonnen, also musst du auch schnell sein. Aber da hatten wir oft das schnellste Auto im Feld, das hat Probleme in Mexiko kaschiert. Jetzt liegt das Feld dichter beisammen, und wir sind einfach nicht gut genug.»
Und so gehen sie heute ins Rennen:
01. Lando Norris (GB), McLaren
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari
03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari
04. George Russell (GB), Mercedes
05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes
07. Oscar Piastri (AUS), McLaren
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls
09. Oliver Bearman (GB), Haas
10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing
11. Esteban Ocon (F), Haas
12. Carlos Sainz (E), Williams *
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin
15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls
16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber
17. Alex Albon (T), Williams
18. Pierre Gasly (F), Alpine
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin
20. Franco Colapinto (RA), Alpine
* 5 Plätze zurück wegen Kollision mit Antonelli in Texas