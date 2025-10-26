Mexiko-GP im Live-Ticker: Wer schlägt Lando Norris?

​McLaren-Fahrer Lando Norris geht als Favorit in den Mexiko-GP. Hinter ihm lauert das Ferrari-Duo. Wir sagen im Live-Ticker, wie das Traditionsrennen im Autódromo Hermanos Rodríguez verläuft.

Wenn Dauerläufe und Quali-Speed der Massstab für diesen Grand Prix von Mexiko sein sollen, dann wird Lando Norris hier seinem zehnten GP-Sieg entgegenfahren.

Der Engländer startet von Pole, muss aber bei der langen Anfahrt zur ersten Kurve höllisch aufpassen – hinter ihm lauern Leclerc und Hamilton in den Ferrari, dann Russell im Mercedes und Weltmeister Verstappen im Auto von Red Bull Racing.

Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker, wie sich die Action im Autódromo Hermanos Rodríguez entwickelt, sie verpassen keinen wichtigen Moment.