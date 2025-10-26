Jacques Villeneuve: «Oscar Piastri/McLaren? Seltsam»

​Auch der kanadische Formel-1-Champion Jacques Villeneuve wundert sich über die schwachen Leistungen von WM-Leader Oscar Piastri in den letzten Wochen: «Seit Baku ist bei ihm der Wurm drin.»

Die Formkrise von Oscar Piastri hält an. Letzter Sieg: in Zandvoort, Ende August. Letzter Podestplatz: in Monza, eine Woche später, als Dritter. Danach ging es bergab.

Nur Startplatz 9 in Baku, Crash schon in der ersten Runde. Vierter in Singapur, nachdem er kurz nach dem Start von Norris zur Seite geräumt wurde. Kollision mit Norris kurz nach dem Start zum Sprint in Texas. Nur Startplatz 6 in den USA, Fünfter am Ende. Und nun in Mexiko: Startplatz 7, während Titelrivale Norris von Pole losfahren wird.

Der Vorsprung von Piastri in der WM: 14 Punkte auf Norris. Gewinnt heute der Engländer (was aufgrund seines Speeds als wahrscheinlich gilt), und Piastri kommt nicht über P5 hinaus, verliert der 24-jährige Australier die WM-Führung an Norris – erstmals seit dem 20. April nach dem Strassen-GP von Jeddah (Saudi-Arabien).

Auch Formel-1-Champion Jacques Villeneuve wundert sich über die derzeit schwachen Leistungen von Piastri. In Mexiko sagt der Kanadier: «Was ich seltsam finde, das sind seine Kommentare: „Ich weiss nicht, warum ich nicht schnell genug bin.“ Denn gleichzeitig sagt Oscar auch, der Wagen liege gar nicht so schlecht – aber das zeigt sich nicht auf der Stoppuhr.»



«Wenn man so viel langsamer ist als sein Teamkollege, versucht man normalerweise, etwas mehr Attacke zu machen. Man gerät in Schwierigkeiten, die Räder blockieren, und man merkt, aha, hier und da gibt es Probleme, da kann ich mich verbessern. Aber das passiert bei Oscar alles nicht. Er scheint mit dem Fahrgefühl zufrieden zu sein, und das ist für mich wirklich seltsam.»



«Nein, Fakt ist – wir erleben hier eine Fortsetzung seiner Leistungen in jüngerer Vergangenheit. Ich erkenne da nicht viel Selbstvertrauen. Seine Fahrweise eit Baku ist chaotisch, das kann ein oder zwei Zehntel Unterschied machen, ein kleiner Fehler hier und da, und das steigt einem zu Kopfe. Seine Gegner an der Spitze zu sehen, das wird ihn den ganzen Abend beschäftigen. Wenn man aber fährt und als WM-Leader quasi ständig nach hinten schaut, dann geht garantiert etwas schief.»



«Es liegt vielleicht nicht am Auto. Der Fahrer muss nur ein bisschen angespannt sein beim Fahren, und schon ist die ganze schöne Lockerheit futsch. Er spürt das Auto nicht mehr, er fährt nicht mehr rund, er macht Fehler. Dann ist da die Abstimmung, die normalerweise immer funktioniert hat, und die ist auch nicht mehr gut.»



Der elffache GP-Sieger rät: «Oscar sollte einfach wieder in die Ruhe kommen, aber er scheint derzeit nicht in der Lage zu sein, das zu tun.»







Und so gehen sie heute ins Rennen:

01. Lando Norris (GB), McLaren

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari

04. George Russell (GB), Mercedes

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls

09. Oliver Bearman (GB), Haas

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing

11. Esteban Ocon (F), Haas

12. Carlos Sainz (E), Williams *

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber

17. Alex Albon (T), Williams

18. Pierre Gasly (F), Alpine

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

20. Franco Colapinto (RA), Alpine

* 5 Plätze zurück wegen Kollision mit Antonelli in Texas











