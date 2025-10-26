Mexiko-Sieger Lando Norris: «Start war der Schlüssel»

​Lando Norris hat den Grossen Preis von Mexiko gewonnen, mit einer makellosen Fahrt. Der 24-jährige Engländer ist nach seinem Triumph überglücklich und ist mit einem Punkt Vorsprung vor Piastri neuer WM-Leader.

Das war astrein: Lando Norris hat den Traditions-GP von Mexiko im Autódromo Hermanos Rodríguez gewonnen, mit einer fehlerfreien Leistung sichert sich der McLaren-Fahrer seinen zehnten Grand-Prix-Sieg (gleich viele wie Valtteri Bottas, Gerhard Berger, Jody Scheckter, Ronnie Peterson und James Hunt), den sechsten in dieser Saison (nach Australien, Monaco, Österreich, England und Ungarn) und seinen ersten auf der Rennstrecke in Mexiko-Stadt. Es ist gleichzeitig der 42. Podestplatz des Briten (gleich viele wie Mark Webber).

Für seinen Rennstall McLaren ist dies der 202. GP-Sieg, der xxx in der Saison 2025 und der erste im Autódromo Hermanos Rodríguez seit Ayrton Senna 1989.

Lando Norris ist nach seiner weltmeisterlichen Darbietung sichtlich von den Socken und sprudelt: «Ich weiss gar nicht, was ich sagen soll – was für ein Rennen!»



«Alles lief wie am Schnürchen und genau so, wie ich mir das erhofft hatte – ich hatte einen prima Start, ich konnte mich in der ersten Kurve verteidigen, ich konnte mich aus allem Ärger raushalten, und ich konnte als Leader aus der ersten Runde zurückkommen.»



«Ich konnte den Vorsprung auf Charles dann nach Belieben ausbauen, wir hatten alles unter Kontrolle. Natürlich hast du es mit freier Fahrt auch einfacher, deinen Reifen Sorge zu tragen.»



«Ich will nicht sagen, dass es ein fades Rennen für mich war, aber es lief alles wie geplant und ohne Hickser. Ich schätze, der Schlüssel zum Sieg war der Start.»



Erstmals seit Saudi-Arabien haben wir wieder einen anderen Leader, Norris nun vor einen Punkt vor Oscar Piastri.



Norris weiter: «Ich verkopfe das nicht, ich nehme ein Rennen nach dem anderen. Im Moment bin ich einfach nur glücklich, wie es läuft. Auch in Brasilien werde ich mich ganz auf mich selber konzentrieren, ohne gross nach links oder nach rechts zu gucken, was die Anderen machen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20