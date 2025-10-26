Leclerc (Ferrari/2.): Das rettete ihn vor Verstappen

​Platz 2 für Charles Leclerc beim spannenden Grand Prix von Mexiko im Autódromo Hermanos Rodríguez. Der Ferrari-Fahrer schnauft im Ziel: «Ich hatte zum Schluss gegen Verstappen enormes Glück.»

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hat beim Traditions-GP von Mexiko einen feinen zweiten Platz erobert, seine 50. Podestplatzierung in der Königsklasse (gleich viele wie Jenson Button).

Der 28-jährige Monegasse weiss: An diesem Tag wäre nicht mehr drin gewesen, um genau zu sein, kann er von Glück reden, Platz 2 gegen Max Verstappen ins Ziel gerettet zu haben. Das spiegelt sich auch in seinen Aussagen nach dem packenden Rennen.

«Ganz ehrlich, die virtuelle Safety Car-Phase zum Schluss hat mich vor Max gerettet. Ich weiss nicht, ob ich sonst den zweiten Platz hätte halten können.»

Und das war passiert: Der Williams von Carlos Sainz war in der Stadion-Passage stehengeblieben und musste von den Streckenposten weggebracht werden. Die Rennleitung hatte keine andere Wahl, als ein virtuelles Safety-Car zu verhängen, die Fahrer waren gezwungen, die Positionen zu halten.

Damit entging den Fans das packende Finale zwischen Leclerc und Verstappen um den zweiten Platz und auch ein Kampf zwischen Oliver Bearman und Oscar Piastri um Rang 4.



Leclerc: «Ich war mir nicht ganz sicher vor dem Wochenende, wie konkurrenzfähig wir hier sein können, und ich bin sehr happy, wie das alles verlaufen ist und dass ich nach Texas gleich nochmals einen Podestplatz einfahren konnte. Das kam ein wenig überraschend.»



«Zum Schluss waren meine Reifen völlig futsch, und daher sage ich, ich weiss nicht, was ich Max hätte entgegensetzen können. Das Safety-Car hat meinen Hintern gerettet, keine Frage.»







Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden







WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20