Mexiko-Sieger Lando Norris ausgebuht: «Lachhaft!»

​Der McLaren-Fahrer und neue WM-Leader Lando Norris wurde bei den ersten Interviews von den Zuschauern hörbar ausgebuht. Der Engländer reagiert gelassen: «Darüber kann ich nur lachen.»

Das war bis ins Pressezentrum zu hören, nach diesem spannenden Grossen Preis von Mexiko. Ein Teil der Zuschauer buhte Sieger Lando Norris aus. Was hat diese scheinbar seltsame Reaktion des leidenschaftlichen Publikums ausgelöst?

An der Leistung konnte es nicht gelegen haben: Norris zeigte in Mexiko eine makellose Fahrt – Sieg von Pole-Position, neuer WM-Leader, alles richtig gemacht.

Was also ist da los? Vielleicht liegt ein Teil des Unmuts in (unbegründeten) Geschichten, die im Netz herumgeistern, wonach Norris bei McLaren bevorzugt werde (natürlich wird von solchen Räuberpistolen-Verbreitern nicht erklärt, wie genau das gehen soll).





, der wahre Grund liegt wohl woanders, denn nach den Buhrufen war aus der Tribünenschlucht des Stadions zu hören: «Checo! Checo! Checo!»



Denn Norris hat früher mal festgehalten, dass er keinen Stallgefährten gehabt habe, der ihn (Max) richtig herausgefordert habe. «Wenn Red Bull Racing zwei so gute Fahrer wie Max gehabt hätte, dann wären sie öfter Konstrukteurs-Champion geworden.»



Einigen Zuschauern ist wohl auch quer im Halse steckengeblieben, wie McLaren in den WM-Kampf eingegriffen hat (in Form von fragwürdigen Platzwechseln nach strategischen Fehlern des Teams). Auch hier kann der Eindruck entstehen, Norris werde bevorzugt.



Die Mexikaner haben auch nicht vergessen, wie Norris nach dem Rennen von Abu Dhabi 2023 über Pérez sagte: «Er fährt halt den Leuten immer wieder mal in die Kiste, das ist ja nichts Neues.»



Zu den Buhrufen meint Lando: «Ich weiss nicht, wieso sie mich ausgebuht haben. Aber die Leute können machen, was sie wollen. Und das gibt es halt ab und an im Sport. Ich für meinen Teil finde das zum Lachen, wenn ich Buhrufe einheimse.»



«Klar ist das nicht schön. Mir wäre lieber, die Leute würden mir zujubeln. Ich mach mein Ding, die Leute sollen selber sehen, was sie tun.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden







WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20