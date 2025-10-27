Dr. Marko zu Max Verstappen «Verstappen ein Jagdhund»

​Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko lobt Weltmeister Max Verstappen: Nach einem ganz schwierigen Training in Mexiko hat der Niederländer noch einen dritten Platz herausgeholt.

Max Verstappen hat einmal mehr maximal gearbeitet: Mit etwas Glück und ohne die Safety Car-Phase zum Schluss hätte sich der vierfache Formel-1-Champion kurz vor Ende des spannenden Mexiko-GP noch auf den zweitplatzierten Charles Leclerc werfen können, aber es sollte nicht sein.

Platz 3 erzeugt viel Lob von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko. Der 82-jährige Grazer sagt: «Max hat eine derartig tolle Aufholjagd gezeigt. Er ist im Schnitt fünf, sechs Zehntel schneller gewesen als seine Gegner. Wir waren hundertprozentig überzeugt, dass er Platz 2 noch schafft. Aber Sainz hat da mit seinem Ausfall und der resultierenden SC-Phase ein verspätetes Abschiedsgeschenk an Ferrari geliefert.»

«Wir wussten, dass wir im Renntrim stärker sein würden als im Training. Max ist dann wie ein Jagdhund. Er wittert das und dann ist alles vergessen, und er greift an.»

«Er war auch im ersten Rennteil auf dem mittelharten Reifen wahnsinnig schnell unterwegs. Wir wussten, dass die Einstopp-Strategie die erfolgreichste sein würde, und den Stopp haben wir so lange es geht hinausgezögert, bis in einer Runde ein Einbruch von fast vier Sekunden gekommen ist und wir ihn reingeholt mussten. Dann hat er mit den weichen Walzen eine Leistung hingelegt, die war unglaublich.»



Zum WM-Kampf gegen die McLaren-Fahrer sagt Marko: «Es gibt noch 116 Punkte zu gewinnen, und dass ein Team einen Vorteil auf einer Strecke hat, ist nicht mehr gegeben. Unsere Chancen sind intakt. Ich hoffe, dass die beiden McLaren weiterhin bei ihrer Fairnessregel bleiben. Wir haben den Vorteil, dass sich bei uns alles auf Max konzentriert.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20