Fred Vasseur (Ferrari): «Hamilton-Strafe ist zu hart»

​Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat jede Chance auf einen Podestplatz wegen einer 10-Sekunden-Strafe eingebüsst, wurde nur Achter. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist wütend.

Lewis Hamilton machte sich in Mexiko grosse Hoffnungen, endlich den ersten GP-Podestplatz für Ferrari zu erobern, aber daraus wurde wieder nichts. Denn die Formel-1-Rennkommissare brummten dem Briten eine 10-Sekunden-Strafe auf, ihrer Meinung zufolge hatte Hamilton durch Abkürzen einen unfairen Vorteil erlangt.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist wüten: «Ich denke, die Strafe für Lewis ist zu hart, aber ich glaube nicht, dass sie anfechtbar ist, da er das Auto nicht auf dem rechten Asphaltstreifen halten konnte, um so wieder auf die Strecke zurückzufahren. Er landete stattdessen im Gras.»

«Ich halte 10 Sekunden für so etwas jedoch für eine übertriebene Strafe, er hat dadurch mindestens vier Positionen verloren. Das war ein enormer Rückschlag für ihn.»



Vasseur zum Ferrari-Rennen mit Leclerc auf Platz 3 und dem niedergeschlagenen Hamilton auf P8: «Unser Rennplan wurde nur halb eingehalten. Leclerc legte wie geplant einen einzigen Stopp ein, während Hamilton sich in einem Kampf mit mindestens vier anderen Autos wiederfand, die alle zwei Stopps einlegten. Aus diesem Grund musste sich auch Lewis anpassen.»



«Es ist halt ein wenig bedauerlich, dass einige Piloten durchs Gras abkürzen, aber Lewis ist dann der einzige Fahrer, der eine Strafe erhält.»



«Unser Plan bestand von Anfang an darin, mit Leclerc nur einen einzigen Stopp einzulegen. Und ich denke, das war bei den meisten Rennställen der Plan. Aber irgendwann, als einige der Fahrer vor uns zu ihren ersten Stopps kamen, stritten sie sich alle untereinander. Die Teams fingen an, die Pläne zu ändern.»



Zum Gerangel nach dem Start sagt Vasseur: «Es ist unmöglich, im Voraus zu sagen, wie der Start verlaufen wird, und es ist unmöglich, alle möglichen Szenarien zu berücksichtigen. Charles hatte nicht seinen besten Start. Jeder macht seine eigenen Pläne und muss die sich bietenden Gelegenheiten nutzen. Am Ende schossen dann vier Autos Seite an Seite zu ersten Kurve, und so etwas kann nicht gutgehen.»



«Ich hatte vor dem Rennen ein positives Gefühl, was unseren Speed angeht, schon in Singapur und Baku war das Tempo da. Wir hatten dort Schwierigkeiten, alles zusammenzukriegen, aber das Potenzial war da. Die letzten zwei Wochenenden haben wir einen Schritt nach vorne gemacht, was die Ausführung angeht.»







Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20





