Liam Lawson: Plötzlich Streckenposten auf der Piste!

Die geistesgegenwärtige Reaktion von Racing Bulls-Pilot Liam Lawson verhinderte beim Formel-1-Grand-Prix in Mexiko Schlimmstes. Zwei Streckenposten kreuzten plötzlich nur knapp vor seinem Auto die Piste.

Diese Szene hätte richtig böse ausgehen können! Racing Bulls-Pilot Liam Lawson konnte in der Anfangsphase des Formel-1-Rennens in Mexiko-Stadt nur knapp eine Kollision mit Streckenposten vermeiden. Später musste er abstellen.

Was war passiert? Der Neuseeländer war in eine Kollision direkt nach dem Start des Grand Prix involviert, bog daher in die Boxengasse ab, um sich einen neuen Frontflügel anbauen zu lassen. Als er dann in Runde 3 wieder auf die Strecke bog, der große Schreck! Plötzlich liefen auf der Höhe von Kurve 1 zwei Streckenposten direkt vor seinem Racing Bulls-Boliden über die Piste. Lawson reagierte schnell, ging vom Gas und vermied Schlimmstes. Das hätte schrecklich enden können!

Lawson funkte an sein Team: «Was zur Hölle? Ist das ein Scherz? Habt ihr das gesehen? Ich hätte sie verdammt noch mal töten können.» Aufnahmen von dem Zwischenfall, sowohl von Lawsons Onboard-Kamera, als auch Fotos vom Streckenrand, zeigen: Hätte Lawson nicht so schnell und geistesgegenwärtig reagiert, wäre es vermutlich zur Kollision gekommen.

Lawson sagte hinterher: «Ich konnte ehrlich gesagt nicht glauben, was ich da gesehen habe. Ich bin aus der Boxengasse gekommen und dann waren da in Kurve 1 zwei Jungs. Ich hätte einen von beiden fast erwischt. Das war so gefährlich! Da muss es wohl irgendwo zu einem Problem in der Kommunikation gekommen sein. Sowas habe ich vorher noch nicht erlebt oder gesehen.»

Der Weltverband FIA, dessen Rennleitung unter anderem den Einsatz der Streckenposten im Rennen koordiniert, teilte später mit: «Nach einem Zwischenfall in Kurve 1 wurde die Rennleitung darüber informiert, dass sich Trümmerteile auf der Strecke am Scheitelpunkt dieser Kurve befanden. In Runde 3 wurden die Streckenposten alarmiert und in Bereitschaft versetzt, um die Strecke zu betreten und die Trümmerteile zu beseitigen, sobald alle Fahrzeuge Kurve 1 passiert hatten. Sobald klar wurde, dass Lawson an die Box gefahren war, wurde die Anweisung zum Einsatz der Streckenposten zurückgenommen und in diesem Bereich wurde die doppelte gelbe Flagge gezeigt. Wir untersuchen derzeit noch, was danach passiert ist.» Im selben Statement wurde auch noch das Virtuelle Safety-Car in der Schlussphase kommentiert und in Bezug auf beide Situationen die Wertschätzung der ehrenamtlichen Streckenposten betont.

Für Lawson war, auch unabhängig von den Streckenposten auf der Piste, das Rennen kurz danach beendet. Der Zwischenfall mit Carlos Sainz, der ihn zum Boxenstopp gebracht hatte, hatte sein Auto so schwer beschädigt, dass er abstellen musste.

Was war da zu Beginn des Rennens los? Lawson: «Ich hatte einen guten Start, außen war viel Platz und ich bin da rein in die Lücke. Es sind viele Fahrer in Kurve 1 gerutscht, ich habe Carlos viel Platz gelassen, aber er hat glaube ich beschlossen, die Schikane zu schneiden, ohne nach links zu gucken. Und da war ich. Das hat echt genervt und hat zu viel vom Auto zerstört, sodass wir abstellen mussten. Ich denke, das war nicht absichtlich, aber es hat mein Rennen zerstört.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20