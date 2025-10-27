Nico Hülkenberg nach Aus: «Eine bittere Pille!»

Der deutsche Sauber-Pilot Nico Hülkenberg musste im Formel-1-GP von Mexiko abstellen. Bereits vor dem Rennen trat ein Problem an seinem Auto auf, das am Ende das Aus bedeutete. Hülkenberg: «Eine bittere Pille!»

Bitterer Mexiko-GP für Nico Hülkenberg! Der Deutsche musste seinen Sauber nach 25 Runden, also knapp einem Drittel der Renndistanz, mit einem technischen Problem abstellen. Die Probleme mit der Antriebseinheit hatten sich bereits in der Formationsrunde angekündigt.

Hülkenberg nach dem Rennen: «Ein finsterer Tag für uns. Wir hatten seit der Formationsrunde Probleme mit der Power-Unit, die das Rennen beendet haben, bevor es überhaupt angefangen hat. Das ist natürlich enttäuschend, weil wir das Tempo eigentlich gehabt hätten, um etwas zu kämpfen.»

Der Deutsche beschreibt seinen Kampf gegen die eigene Maschine: «Die Runden, die ich gefahren bin, hatte ich keine Leistung. Am Ende mussten wir dann abstellen, weil es auch nichts mehr gebracht hat. Das ganze Wochenende war schwierig. Eine bittere Pille!»

Sein Teamchef Jonathan Wheatley sagte: «Nico hat einen guten Job gemacht, um das Problem herumzufahren, aber am Ende mussten wir leider die schwere Entscheidung fällen, das Auto reinzuholen.»

Nico Hülkenberg ging somit punktlos aus. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto konnte mit Platz 10 immerhin noch einen Zähler fürs Team holen. Weil Konkurrent Haas aber mit dem vierten Platz von Oliver Bearman saftig Punkte holte, ist Sauber mit 60 Punkten in der Konstrukteurs-WM auf Platz 9 abgerutscht.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20