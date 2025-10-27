Nico Hülkenberg nach Aus: «Eine bittere Pille!»
Nico Hülkenberg in Mexiko
Bitterer Mexiko-GP für Nico Hülkenberg! Der Deutsche musste seinen Sauber nach 25 Runden, also knapp einem Drittel der Renndistanz, mit einem technischen Problem abstellen. Die Probleme mit der Antriebseinheit hatten sich bereits in der Formationsrunde angekündigt.
Hülkenberg nach dem Rennen: «Ein finsterer Tag für uns. Wir hatten seit der Formationsrunde Probleme mit der Power-Unit, die das Rennen beendet haben, bevor es überhaupt angefangen hat. Das ist natürlich enttäuschend, weil wir das Tempo eigentlich gehabt hätten, um etwas zu kämpfen.»
Der Deutsche beschreibt seinen Kampf gegen die eigene Maschine: «Die Runden, die ich gefahren bin, hatte ich keine Leistung. Am Ende mussten wir dann abstellen, weil es auch nichts mehr gebracht hat. Das ganze Wochenende war schwierig. Eine bittere Pille!»
Sein Teamchef Jonathan Wheatley sagte: «Nico hat einen guten Job gemacht, um das Problem herumzufahren, aber am Ende mussten wir leider die schwere Entscheidung fällen, das Auto reinzuholen.»
Nico Hülkenberg ging somit punktlos aus. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto konnte mit Platz 10 immerhin noch einen Zähler fürs Team holen. Weil Konkurrent Haas aber mit dem vierten Platz von Oliver Bearman saftig Punkte holte, ist Sauber mit 60 Punkten in der Konstrukteurs-WM auf Platz 9 abgerutscht.
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20