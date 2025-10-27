Andrea Stella (McLaren): Vertrauen in WM gestärkt

Beim Formel-1-GP in Mexiko konnte Lando Norris die Aufholjagd von Max Verstappen ausbremsen, sich souverän den Sieg sichern. Das bestärkt McLaren-Teamchef Andrea Stella in seinem Glauben an die Fahrer-WM.

Konstrukteurs-Weltmeister ist McLaren schon, jetzt geht es noch um den Fahrer-WM-Titel. McLaren hält weiterhin souverän die Doppelspitze. Mit dem Sieg von Lando Norris in Mexiko hat aber der Top-Fahrer gewechselt. Positiv aus Papaya-Perspektive: Max Verstappen (Red Bull Racing), der in den vergangenen vier Rennwochenenden immer näher an Norris und Oscar Piastri rangerückt war, hat zumindest auf Norris diesmal keine Punkte gutgemacht. Der Niederländer liegt 35 Punkte hinter Piastri, 36 hinter Norris.

Nach dem Rennen in Mexiko sagte McLaren-Teamchef Andrea Stella daher: «Das Vertrauen in die Meisterschaft ist gestiegen. Es ist gestiegen, weil wir bewiesen haben, dass wir ein Auto haben, das Rennen gewinnen und unter bestimmten Bedingungen sogar dominieren kann.»

Der italienische Ingenieur erklärt: «Das ist der wichtigste Faktor, um Lando und Oscar in die Lage zu versetzen, die Fahrermeisterschaft zu holen. Ich glaube nicht, dass es um Mathematik geht. Ich denke, es geht um Wettbewerbsfähigkeit. Und es war wichtig, diese Wettbewerbsfähigkeit zu bestätigen.» Denn die vergangenen Rennen in Monza, Baku, Singapur und Austin waren äußerst schwierig für beide McLaren-Fahrer. Doch nun scheint die Dominanz zurück.

Stella: «Ich denke, selbst wenn Oscar einige Punkte an Verstappen verloren hat, hat er an diesem Wochenende viel gelernt. Und das ist eine Art Investition, die man tätigt, um sicherzustellen, dass man in der letzten Phase der Saison unter allen Bedingungen wettbewerbsfähig ist. Wir gehen aus diesem Wochenende gestärkt und optimistisch für die letzte Phase der Saison hervor.»

In zwei Wochen steht Brasilien (inklusive Sprint) an, dann das große Finale mit Las Vegas, Katar (mit Sprint) und Abu Dhabi. Mit jeweils über 30 Punkten Vorsprung liegt McLaren mit beiden Fahrern mehr als eine Renndistanz (in Punkten) vor Verstappen. Doch gegessen ist die WM noch nicht – auch wenn das Mexiko-Wochenende Stella zuversichtlich gestimmt hat...

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20