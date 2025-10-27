Sport und Talk aus dem Hangar-7: Verstappens Comeback

Bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» heute Abend bei ServusTV und ServusTV On geht es um die spektakuläre Aufholjagd von Max Verstappen in der Formel 1. Der Red Bull Racing-Pilot liegt nur noch 35 Punkte hinter Piastri.

Mit seinem Sieg in Mexiko ist McLaren-Pilot Lando Norris neuer WM-Leader, liegt einen Punkt vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Mit den 25 Punkten aus dem Sieg hat Norris erstmals nach vier Rennen wieder Luft zwischen sich und Verfolger Max Verstappen bringen können. Dennoch ist die Aufholjagd des Red Bull Racing-Piloten nicht gebrochen.

Nach Siegen in Monza, Baku und Austin sowie einem zweiten Platz in Singapur und jetzt mit Verstappens Rang 3 in Mexiko hat der Niederländer auf Oscar Piastri sogar am fünften Wochenende in Serie Boden gut gemacht. Nach in Zandvoort mehr als 100 Punkten Rückstand sind es jetzt (mit noch vier Rennen und zwei Sprints zu fahren) nur noch 35 bzw. 36 Punkte.

Um diese spektakuläre Aufholjagd von Max Verstappen wird es auch bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» gehen. Beginn der Sendung ist am heutigen Montagabend (27. Oktober) um 21:15 Uhr bei ServusTV und ServusTV On. Mit dabei sind ServusTV-Formel-1-Experte Phillipp Eng und der elfmalige GP-Starter Patrick Friesacher.

Neben dem Formel-1-Rennen in Mexiko geht es in der Sendung übrigens auch um Ski Alpin in Sölden. Mit dabei ist daher auch ServusTV-Skiexperte Philipp Schörghofer, Riesentorlauf-Siegerin Julia Scheib und Marco Schwarz, der dieses Jahr in Sölden den zweiten Platz holte, ebenso wie Michael Smejkal von den Salzburger Nachrichten.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20