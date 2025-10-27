Mekies (Red Bull Racing): Was in Mexiko anders war

Seit dem GP in Monza im September ist Red Bull Racing zurück. Max Verstappen dominierte die letzten Wochen in der Formel 1. Doch gegen Lando Norris (McLaren) war in Mexiko-Stadt kein Kraut gewachsen.

An allen vergangenen fünf Rennwochenenden konnte Max Verstappen (Red Bull Racing) Oscar Piastri (McLaren) hinter sich lassen. Und in vier der letzten fünf Rennen auch dessen Teamkollegen Lando Norris. Doch jetzt in Mexiko wurde es für Verstappen nur Platz 3, während Norris siegte. Zehn Punkte verlor der Niederländer auf den Briten, der jetzt neuer WM-Leader vor Piastri ist.

Nach den Siegen in Monza, Baku und Austin sowie Platz 2 in Singapur ist die Glückssträhne von Max Verstappen zwar nicht gerissen, aber zumindest ein bisschen ausgeleiert. Oscar Piastri hielt er hinter sich, aber an Lando Norris kam Verstappen einfach nicht vorbei.

Verstappens Teamchef Laurent Mekies erklärte nach dem Mexiko-GP: «Wir waren hier nicht in derselben starken Position wie in den letzten Rennen. Es gibt keinen offensichtlichen Grund dafür. Ich denke, der offensichtlichste Aspekt ist, dass wir Max, wie man mehrmals am Funk gehört hat, kein Auto geben konnten, mit dem er so viel Druck machen konnte wie sonst. Und das hat uns wahrscheinlich ein wenig gebremst.»

Mekies gesteht ein: «Ich denke, wir sind uns einiger der Elemente bewusst, die wir auf dem Tisch liegen gelassen haben.» Und danns stellt er sich selbst die rhetorische Frage: «Würde das ausreichen, um an diesem Wochenende mit Lando mithalten zu können? Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen ihnen (McLaren, Anm.) Anerkennung zollen. Sie waren sehr, sehr schnell. An diesem Wochenende waren sie unschlagbar. Ich würde Ihnen also etwas vormachen, wenn ich behaupten würde, dass wir wüssten, wie wir hierher zurückkommen und Lando schlagen könnten. Im Moment wahrscheinlich nicht.»

Der Franzose räumt ein: «Allerdings hatten wir sicherlich einen schwierigen Freitag und einen schwierigen Samstag. Von Platz 5 zu starten, hätte zu einer viel schwierigeren Situation führen können. Das Rennen war eng. Unsere Leute waren sehr stark und haben mit ihrer Strategie, die sehr hilfreich war, gute Arbeit geleistet. Und Max selbst war unglaublich. Insgesamt hat uns das wieder ins Rennen gebracht.»

Und er setzt mit Blick auf das Virtuelle Safety-Car kurz vor Schluss nach, das Verstappen möglicherweise davon abhielt, noch Charles Leclerc zu überholen: «Abgesehen vom VSC war es wahrscheinlich das beste Ergebnis, das wir erzielen konnten.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20